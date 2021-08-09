В Беларусь могут перебросить "все силы" России: Лукашенко назвал условие (видео)

Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко допустил возможность третьей мировой войны. В данном ключе он заявил о том, что Россия в этом случае может разместить в Беларуси не одну военную базу, а переместить всех своих военных.

Об этом политик рассказал на пресс-конференции 9 августа.

Впрочем, по его словам, сейчас для России нет смысла тратить деньги и создавать здесь базы.

"Я был бы заинтересован, если бы здесь были размещены какие-то серьезные ракетные установки, но их нельзя к театру военных действий непосредственно подвести, прямо в огород натовцев, потому что они будут обстреляны из самого обыкновенного оружия. Никогда Россия сюда не передвинет оружие, тем более ядерные установки – они будут под обстрелом Польши и Литвы", - размышлял политик перед журналистами.

Напомним, ранее Лукашенко удивил ответом на вопрос, сколько еще он пробудет президентом Беларуси, а также рассказал о возможности преемников.

Также мы сообщали, что самопровозглашенный лидер Беларуси ранее заявил о том, что переговоры ТКГ в Минске для Донбасса были результативными и "остановили полномасштабную войну" на Востоке Украины.