"Там уже нет той войны": Лукашенко высказал мнение о происходящем Донбассе

Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что переговоры ТКГ в Минске для Донбасса были результативными и "остановили полномасштабную войну" на Востоке Украины.

Об этом так называемый президент поведал 9 августа во время "Большого разговора с президентом".

"Здесь, в Минске, была приостановлена полномасштабная война на Донбассе. Да, там постреливают. Но там уже нет той войны, которая была в Дебальцево и донецком аэропорту", - заявил Лукашенко, уверяя, что Беларусь - якобы то место, "где нужно искать мир".

Но стоить отметить, что переговоры в рамках ТКГ, увы, не являются результативными, так как пророссийские боевики нарушают "Минские договоренности" и обстреливают украинские позиции изо дня в день.

Напомним, близ Песков на Донбассе противником на днях была выпущена противотанковая ракета по автокрану, который был направлен к месту для восстановления гражданской инфраструктуры. Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью. Еще один военный получил ранение.