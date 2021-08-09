Лукашенко удивил ответом на вопрос, сколько еще он пробудет президентом (видео)

Александр Лукашенко сделал громкое заявление о том, что пробудет в кресле президента недолго.

Об этом он сказал в рамках "Большого разговора с президентом" - пресс-конференции самопровозглашенного лидера Беларуси 9 августа.

"Не надо гадать, когда уйдет Лукашенко и так далее. Очень скоро!", - заявил политик, но добавил, что есть условие.

Дескать, прямо сейчас он уйти не может: дескать, "вросся" в Беларусь, а она — в него.

Лукашенко сказал, что вопрос о преемнике является для него сложным, так как сыновей в президенты он якобы не готовит. Кроме того, по словам Лукашенко, он не пробудет в президентском кресле и пяти лет.

"Кого белорусский народ изберет, тот и будет президентом. Это действительно так. За кого народ проголосует. Какую я позицию при этом буду занимать — я не определился. Честное слово. Я думаю об этом, это естественно. Это же не вечная должность",— заявил Лукашенко.

Напомним, самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко ранее заявил о том, что переговоры ТКГ в Минске для Донбасса были результативными и "остановили полномасштабную войну" на Востоке Украины.