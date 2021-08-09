Лукашенко назвал условие, при котором он признает Крым российским

В рамках "Большого разговора с президентом" - пресс-конференции самопровозглашенного лидера Беларуси Александра Лукашенко 9 августа - политик рассказал, что думает об оккупации Крыма Россией.

Лукашенко заявил, что у его друга "Володи Соловьева" (российский журналист с пропагандистской позицией Кремля - ред.) говорят, что "Лукашенко не признал Крым русским". В ответ на вопрос, когда Минск официально признает Крым частью РФ, политик решил перевести стрелки.

"Когда Лукашенко Крым признает?". Я ему отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хотя меня многое связывает, "Будапештская декларация", помните, мы ее подписывали?" - сказал Лукашенко, добавляя, что может даже переступить через международный договор о ненападении на Украину.

Впрочем, пока у Лукашенко "связаны руки", и произойти это, по словам самопровозглашенного лидера, может только если его подтолкнет к этому Украина.

Напомним, самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко ранее заявил о том, что переговоры ТКГ в Минске для Донбасса были результативными и "остановили полномасштабную войну" на Востоке Украины.