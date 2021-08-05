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Лукашенко закрывает границы Беларуси с "врагами" (видео)

Лукашенко закрывает границы Беларуси с "врагами" (видео)
Обновлено 11:38 Сегодня Телеграф

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 5 августа приказал закрыть "каждый метр" границы Беларуси, куда теперь "не должна ступить ни одна нога с юга или запада". 

Слова диктатора цитирует "Белта".

"С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна", - заявил политик, объясняя это тем, чтобы соседние страны не смогли реализовать "тактику выдворения нелегальных мигрантов" через его государство.

Лукашенко распорядился закрыть каждый метр границы с Украиной, Польшей, Литвой и Латвией. 

К слову, о востоке, где Беларусь граничит с Россией, самопровозглашенный президент умолчал.


Напомним, Лукашенко на встрече с представителями местных органов власти заявил, что армия РФ разместится в Беларуси в случае угрозы "союзному государству".

"Если нужно будет для безопасности Союзного государства, которое мы строим, для безопасности Беларуси и России разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами вооружений - они будут здесь размещены незамедлительно", - заявил ранее политик, правда, добавив, что прямо сейчас столь острой необходимости в этом нет. Впрочем, на эти слова сразу же отреагировали в России.

Также мы писали, что самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Украину, Литву, Польшу, Латвию, Германию и США в провокациях в стране и допустил возможность Третьей мировой войны.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Россия, Беларусь, Александр Лукашенко, Границы, Закрытие границ.
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