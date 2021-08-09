"Путин не поймет": Лукашенко рассказал о последствиях звонка Зеленскому (видео)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о том, может ли он взять и обсудить все насущные вопросы с украинским лидером Владимиром Зеленским по телефону.

Об этом он заявил в рамках "Большого разговора с президентом" 9 августа.

"Звонок уместен тогда, когда ты чувствуешь, что время созрело и будет результат. А просто, чтобы вы меня покритиковали там и ноги вытерли в Украине, и сказали, ну чего он лезет… И Путин бы меня не понял", - заявил белорусский политик.

Далее Лукашенко перевел стрелки на Владимира Зеленского: дескать, не позвонит ему потому, что тот не поднимет трубку из-за "непонимания этого разговора американцами".

Напомним, ранее Лукашенко удивил ответом на вопрос, сколько еще он пробудет президентом Беларуси, а также рассказал о возможности преемников.

Также мы сообщали, что самопровозглашенный лидер Беларуси ранее заявил о том, что переговоры ТКГ в Минске для Донбасса были результативными и "остановили полномасштабную войну" на Востоке Украины.