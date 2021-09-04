Два шага до войны: что стоит за учениями Путина и Лукашенко и как реагировать Украине

"Телеграф" собрал мнения экспертов о ситуации

Непризнанный международным сообществом президент Беларуси Александр Лукашенко 9 сентября отправится в Россию на встречу с Владимиром Путиным. Визит состоится накануне военных учений "Запад-2021", что придает ему особый колорит. С помощью экспертов Телеграф проанализировал угрозы, которые исходят сейчас из Республики Беларусь (РБ) в ракурсе делегитимизации Лукашенко и усиливающегося влияния на процессы со стороны Российской Федерации (РФ).

Миграционный удар

Протесты, которые охватили Беларусь с августа 2020 года, когда на президентских выборах Александр Лукашенко якобы получил более 80% голосов, потихоньку сошли на нет. Но пришла другая беда. "Прилетели" новые санкции. Как ответ на принудительную посадку в Минске в мае 2021 года самолета Ryanair и задержание журналиста Романа Протасевича.

Лукашенко ответил "гибридно" – как завещал "великий Путин". С подачи официального Минска, которому передача пришла, скорее всего, от Москвы, волны незаконных мигрантов захлестнули Польшу и Литву, которые, как и мы, имеют общую границу с Беларусью.

Дошло до того, что в Польше решили ввести режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью.

Что неудивительно: по данным польских пограничников, только за август 2021 было зафиксировано более 3000 попыток нелегального пересечения.

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Игар Тышкевич в комментарии "Телеграфу" отметил, что белорусские власти поднимают ставки в миграционном кризисе.

"Они не останавливают потоки нелегальных мигрантов, которые ранее останавливали. И даже опосредованно или напрямую стимулируют такие потоки. Соответственно – это проблема для соседних с РБ стран ЕС. И, как рассчитывают в окружении Лукашенко, станет одной из тем в будущем диалоге с ЕС", – считает Игар Тышкевич.

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко высказал "Телеграфу" мнение, что Беларусь тут играет роль сателлита.

"У нее мало что остается от независимости. Туда заведены российские войска. И что бы там не говорил Лукашенко, он играет роль в пьесе, поставленной Путиным, – считает генерал. – Это проявляется, в том числе, в осуществлении давления на соседей за счет организованной переброски мигрантов (доставляются из Ирана, Ирака, теперь еще и Афганистана) и заведении их через страны Балтии, через Польшу – в Европу. Такой себе ответ на санкции со стороны ЕС".

Угрожающие учения

О том, что элитные российские военные части начали прибывать в Беларусь в рамках подготовки к очередным совместным учениям Запад-2021 (запланированы на 10-16 сентября) еще в июле сообщалось в статье на сайте "Atlantic Council", перевод которой приводил "Телеграф".

Эти учения, которые РФ и РБ проводят раз в четыре года, постоянно вызывают обоснованное беспокойство у западных военных специалистов по планированию и аналитиков, а также у стран на восточном фланге НАТО.

Так, в преддверии учений Запад-2017 были опасения, что РФ использует их, чтобы начать новое наступление на Украину, устроить провокацию против Польши или Литвы или как предлог для удержания войск в Беларуси. Мрачные прогнозы тогда не оправдались. Но кто сказал, что в этот раз не "рванет"?

Тем более, что РБ после самопровозглашения Лукашенко президентом в 2020 году умудрилась перессориться со всеми соседями, кроме РФ.

В этот раз остроты ситуации добавляет то, что РФ и РБ объявили о планах создания трех постоянных совместных центров военной подготовки в Нижегородской и Калининградской областях России, а также в западной Гродненской области Беларуси, граничащих с Польшей и Литвой.

Также Лукашенко заявил, что в скором времени из России на вооружение белорусской армии поступят десятки самолетов, вертолетов" и средств борьбы с воздушными целями противника, включая зенитно-ракетные комплексы С-400.

Минобороны Польши уже заявило, что ожидает провокаций на границе.

Есть от чего волноваться и Украине, уверен генерал Игорь Романенко.

"За лето прошел ряд важных встреч не только для Украины, но и для ситуации с безопасностью в Европе, мире. Встречи Байден-Путин, Байден-Меркель, нашего президента с Меркель и Байденом. С точки зрения ситуации вокруг Беларуси, безусловно, важна будет грядущая встреча Лукашенко с Путиным. Думаю, за оставшееся до учений время Путин примет решения по задействованию группировки, которую вооруженные силы РФ создавали с весны.

После формального ослабления, которое обещала Россия, в первую очередь, руководству Америки и развитых стран Европы, группировка была вновь увеличена в оккупированных Крыму, на Донбассе. И теперь завершается наращивание сил на севере – за счет проведения учений Запад-2021. Для Путина прояснились многие аспекты геополитики, взаимоотношений с Украиной, Польшей, Прибалтикой, общая позиция ЕС и США. Я полагаю, что сейчас время принятия решения – будут ли задействованы (а если будут – в каком виде) вооруженные силы РФ для проведения какого-либо провокаций по отношению, в первую очередь, к Украине, а также к Польше и странам Прибалтики", – отмечает генерал.

Он также считает, что на переговорах между Лукашенко и Путиным будет обговариваться дальнейшая интеграция в рамках Союзного государства, некие совместные программы.

"В том числе, вероятно, предоставление Беларуси достаточно современных боевых летательных аппаратов – самолетов, вертолетов. А также систем противовоздушной обороны (ПВО), в том числе имеющих возможности противоракетной обороны. Это как раз та техника, которой существенно не хватает вооруженным силам нашей страны. И Украина поднимает этот вопрос перед своими европейскими и американскими союзниками, которые имеют такую технику и могли бы нам ее предоставить", – отмечает Игорь Романенко.

Минск и Москва блефуют?

Впрочем, не факт, что РФ и РБ будут "качать" ситуацию этими учениями.

"Думаю, Запад-2021 будет намного спокойнее, чем Запад-2017, – говорит Игар Тышкевич. – По состоянию на сегодня у РФ нет необходимости создавать дополнительные точки напряженности между РБ и странами Запада, Украиной. И так эти отношения за последний год чрезвычайно ухудшились. Сейчас нет таких информационных вбросов, которые были перед учениями четыре года назад. Да и вообще Россия пытается позиционировать себя в военной сфере скорее как сдерживающую структуру".

При этом, отмечает эксперт, в российской прессе сообщения об этих учениях подаются весьма интересно.

"Если ранее их позиционировали как белорусско-российские, где есть два равноправных партнера, то сейчас Россия связывает это с другими мероприятиями в военной сфере – и показывает это как российские учения, куда Беларусь просто приглашена", – подчеркивает Игар Тышкевич.

В то же время создание так называемых учебных центров, приезд в РБ двух пусковых установок комплекса С-400 – это игра на нервах западных стран, уверен он.

"Лукашенко чрезвычайно боится военных баз как таковых, – поясняет Игар Тышкевич. – В чём их отличие от учебного центра? Учебный центр – это структура, которая не имеет экстерриториальности. То есть, там действуют белорусские законы. В отличие от базы Черноморского флота РФ в Крыму в свое время, где действовали российские законы на территории базы. То есть, в учебные центры невозможно привести сколько хочешь военнослужащих, нельзя делать всё, что хочешь, потому что это находится под относительным контролем белорусских властей. Между тем, для России крайне важно продемонстрировать, что она может создать военные базы. А для официального Минска крайне важно не допустить создание таких баз в их классическом виде на белорусской земле, при этом не говоря открытое "нет" Москве. В общем, вызовов в военной сфере я пока не предвижу. В отличие от той же политической, миграционной, информационной сфер".

Директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда считает, что за бравурными заявлениями Лукашенко и бряцаньем российским оружием, которое он может получить, стоит блеф.

"Этот блеф, скорее всего, связан не с учениями Запад-2021, а с тем, что Лукашенко стремится сохранить реальную власть и оттянуть процессы создания Союзного государства, на которых он еще недавно сам настаивал, – поясняет Евгений Магда. – Для того, чтобы получить от РФ десятки самолетов и вертолетов, нужно, чтобы российская промышленность достаточно эффективно работала. А белорусские военные эксперты сомневаются, что Беларусь получит те же комплексы ПВО С-400. Потому что на них есть очередь, а темпы их производства не такие высокие".

Что делать Украине

При этом, подчеркивает Евгений Магда, Украине нельзя расслабляться. И наша страна обязательно должна реагировать на учения Запад-2021.

"Они традиционно являются раздражителем для соседних с Беларусью государств, – подчеркивает эксперт. – И поэтому Украине следует выстраивать совместную линию поведения, как минимум, с партнерами по Любленскому треугольнику — Польшей и Литвой, которые, как и мы, имеют общую границу с Беларусью. Нам следует вырабатывать единую с партнерами позицию в отношении Беларуси. И действовать соответствующим образом. Я думаю, что Украине следует ввести секторальные санкции против белорусской экономики, чтобы солидаризоваться с государствами Евросоюза".

Генерал Игорь Романенко называет подобные учения угрозой не только для Украины, Польши и стран Прибалтики, но и для всего ЕС, и даже для США.

"Так что нам стоит принципиально ставить вопрос о предоставлении нам на каких-то условиях новой военной техники. Мы нуждаемся в замене старого парка самолетов, в приобретении систем ПВО, зенитно-ракетных комплексов, имеющих возможности противостоять российскому вооружению – тем же Искандер, Калибр", – подчеркивает Игорь Романенко.

Он также уверен, что необходимо (и это делается) принимать решение о проведении так называемых зеркальных учений.

"Плюс – на это время с нашей стороны в координации с союзниками в лице Польши и прибалтийских государств, а также с привлечением американцев следует проводить обмен развединформацией, установить горячую правительственную линию (о чём говорили во время встречи Зеленского с Байденом), постоянно мониторить ситуацию. Польша уже вводит режим чрезвычайной ситуации из-за миграционного кризиса. А Украине следует подготовить документы о возможном введении военного положения на севере нашего государства. Если же не вводить его в полной мере, то, как минимум, провести соответствующие тренировки в северных областях, а также в регионах у админграницы с Крымом, в Донецкой и Луганской областях. Причем тренировки не только ВСУ, но и силовых структур, государственных структур по реагированию на возможные провокации со стороны противника", – уверен генерал.

Напомним, в августе самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко допустил возможность третьей мировой войны. И заявил, что Россия в этом случае может разместить в Беларуси не одну военную базу, а переместить всех своих военных.