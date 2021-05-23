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В Минске задержали Романа Протасевича: кто он такой и за что его преследуют

В Минске задержали Романа Протасевича: кто он такой и за что его преследуют
Обновлено 16:04 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Сегодня в Минске был задержан оппозиционный белорусский журналист и блогер Роман Протасевич, которого власти Беларуси обвиняют в организации массовых беспорядков.

О задержании журналиста сообщает Оппозиционный Телеграмм-канал NEXTA

Протасевич был на борту самолета авиакомпании Ryanair Афины-Вильнюс, который совершил в аэропорту Минска экстренную посадку.

Кто такой Роман Протасевич?

Роман Протасевич — белорусский оппозиционер, журналист и блогер. Был членом оппозиционной организации "Молодой фронт" и журналистом "Еврорадио".  Выступал за декоммунизацию по украинскому примеру и легализацию каннабиса. На протяжении года он работал на Донбассе в зоне АТО в качестве журналиста-фрилансера.

Протасевич один из создателей популярного в Беларуси Телеграмм-канала NEXTA, который власти признали экстремистским.

Канал освещает массовые акции протеста против Александра Лукашенко. Сейчас Телеграм-каналы NEXTA вещают из Польши. Политического убежища у этой страны Роман Протасевич попросил еще в январе 2020 года. В конце сентября Роман Протасевич, являвшийся на тот момент главным редактором телеграм-канала Nexta, заявил о выходе из проекта. В последнее время вел телеграм-канал "Беларусь головного мозга". В Польшу Просевич также вывез и своих родителей. После чего президент Беларуси Александр Лукашенко лишил воинского звания его отца, Дмитрия Протасевича.

Роман Протасевич в ноябре 2020 года был обвиненв организации массовых беспорядков (ст. 293 УК) и в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК). Кроме того, министерство иностранных дел Беларуси требовало от Польши выдать Романа Протасевича.

По данным КГБ Протасевич объявлен в межгосударственный розыск, а также внесен в перечень причастных к террористической деятельности. По предъявленным обвинениям Протасевичу в Беларуси грозит смертная казнь. 

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
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Беларусь, Александр Лукашенко, Роман Протасевич, NEXTA.
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