Приказ отдал лично Лукашенко: стало известно, зачем в Минске посадили "заминированный" самолёт

На борту самолета Ryanair, который внепланово приземлился в аэропорту Минска, находился основатель Telegram-канала НЕХТА Роман Протасевич, которого преследует режим Лукашенко.

Об этом сообщает телеграмм-канала Осторожно новости.

Прогосударственные каналы Белоруссии сообщают, что решение сажать самолет Ryanair связано с “минированием рейса”, а приказ отдал лично Лукашенко.

Также известно, что по поручению Лукашенко для сопровождения пассажирского самолета, в котором летел основатель Telegram-канала НЕХТА, в небо был поднят истребитель.

Самолет рейса Афины-Вильнюс, на котором находился журналист, был посажен под тем предлогом, что на его борту якобы находится взрывное устройство.

"На борту рейса, который летел из Афин в Вильнюс, был Роман Протасевич! В Беларуси ему грозит смертная казнь. Лукашисты захватили самолёт, чтобы арестовать Протасевича", - пишет NЕХТА.

В свою очередь белорусский оппозиционный лидер Светлана Тихановская призвала освободить журналиста: "Никто, пролетающий над Беларусью, от сегодняшнего дня не может чувствовать себя в безопасности. Нужна международная реакция", - написала она.

Стоит отметить, что в Беларуси Протасевичу грозит смертная казнь.

Напомним, в национальном аэропорту "Минск" 23 мая незапланированно сел самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс. Посадка была обусловлена тем, что поступило сообщения о минировании. Но оно оказалось ложным.