В аэропорту Минска произошло загадочное ЧП с "заминированным" самолетом (видео и схема полета)

В национальном аэропорту "Минск" 23 мая незапланированно приземлился самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс.

Пилоты, пролетая над Беларусью, подали сигнал бедствия, сообщает Телеграмм-канал NEXTA.

В сторону аэропорта направляются 6 пожарных машин с мигалками, микроавтобусы ЦОУ и скорая.

Пилоты лайнера, подали сообщение о минировании.

"Сейчас там работают саперы, проводятся все необходимые меры. Пассажиры проходят повторный досмотр", — говорится в сообщении.

Позже стало известно, что сообщение о заминировании самолета не подтвердилось, но пресс-служба аэропорта пока не располагает данными о том, когда самолет сможет продолжить свой рейс. Поскольку в подобных экстренных случаях предусмотрены дополнительные проверки.

Напомним, в Брестской области Беларуси 19 мая, выполнявший учебный полет самолет Як-130 Военно-воздушных сил страны, разбился, упав в жилом районе.