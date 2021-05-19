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В Беларуси учебный военный самолет рухнул прямо на жилой дом: судьба летчиков печальна (фото и видео)

В Беларуси учебный военный самолет рухнул прямо на жилой дом: судьба летчиков печальна (фото и видео)
13:35 Сегодня Телеграф

В Беларуси в Барановичах произошло ЧП: самолет Як-130 ВВС страны разбился, упав в жилом районе. По некоторым данным, внутри было два пилота, и оба погибли.

Об этом 19 мая сообщили в Беларусских СМИ.

Сообщается, что самолет взлетал с аэродрома по направлению Восточного микрорайона и экипаж до последнего пытался увести самолет от жилых домов.

Предположительно упавший военно-учебный самолет врезался в жилой дом, после чего упал прямо посреди частного сектора на перекрестке улицы Розы Люксембург и 3-го Фестивального переулка.

В последний момент экипаж воздушного судна катапультировался. Один из парашютов был замечен неподалеку от места падения. 

По данным СМИ, один из пилотов после катапультирования находился в тяжелом состоянии. Позже появились данные, что оба пилота погибли.

Фото с места крушения:

Напомним, что 5 мая, в штате Миссисипи произошла авиакатастрофа. Небольшой частный самолет с людьми на борту влетел в жилой дом, в результате чего погибло, как минимум, четыре человека.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Беларусь, Самолет, Погибшие, Як-130, Авиакатастрофы, Барановичи.
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