"Войска будут очень близко": вслед за Украиной еще одна европейская страна заговорила о возможных провокациях РФ

В Минобороны Польши считают, что во время совместных учений РФ и Беларуси могут произойти провокации на границе

В Польше накануне старта российско-белорусских военных учений "Запад-2021", которые пройдут в сентябре на территории Беларуси, объявили о том, что они не исключают провокаций со стороны России.

Об этом заявил замминистра национальной обороны Польши Марцин Оцепа, информирует "Польское радио".

Чиновник говорит, что в свое время агрессия РФ по отношению к Украине началась именно с подобных маневров на границе, и не исключает, что Польшу может постигнуть та же участь.

"Мы должны быть готовыми ко всем сценариям. Но сегодня наиболее вероятными являются сценарии провокаций на границе, поскольку российские войска будут очень близко к границам Польши, они будут размещаться на белорусских полигонах и аэродромах в непосредственной близости из-за событий на границе, связанных с миграционной активностью", — говорит Оцепа.

Напомним, глава Министерства обороны России Сергей Шойгу повторил путинский нарратив о том, что россияне и украинцы якобы являются "одним народом".

При этом он сказал, что считает, что Украина не является угрозой для РФ.