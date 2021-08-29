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Министр обороны РФ назвал украинцев и россиян одним народом, заявив, что не видит в Украине угрозы

Автор
Г. Лубенец
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Министр обороны РФ назвал украинцев и россиян одним народом, заявив, что не видит в Украине угрозы Новость обновлена 29 августа 2021, 20:17
Сергей Шойгу

Шойгу не считает Украину угрозой для России.

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу повторил путинский нарратив о том, что россияне и украинцы якобы являются "одним народом".

Его выступление показывали в эфире канала "Россия 1".

При этом он сказал, что считает, что Украина не является угрозой для РФ.

"Я считаю, что Украина и украинский народ – это братский народ. Это не только наши соседи, мы один народ", — сказал он.

Также Шойгу упомянул, что текущая ситуация в отношениях между странами была создана "сами знаете кем, как и за какие деньги".

Как сообщалось ранее, российская риторика об "одном народе" начала звучать чаще после обнародования статьи Владимира Путина об "историческом единстве украинцев и россиян" в июле 2021 года.

Позже руководитель Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игорь Чаленко рассказал "Телеграфу", чего Кремль добивается такими заявлениями и как стоит воспринимать слова руководства России.

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