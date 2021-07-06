Путин собрался вновь "дружить" с украинцами: зачем Кремлю этот цирк

Российский президент Владимир Путин в субботу, 3 июля, утвердил стратегию национальной безопасности РФ, которой предусмотрено "укрепление братских связей" с украинцами и белорусами.

Указано, что "укрепление братских связей" необходимо России для достижения целей во внешней политике. Руководитель Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игорь Чаленко рассказал "Телеграфу", чего добивается Кремль и как на это следует реагировать Украине.

"Российская власть прямо зафиксировала взаимосвязь между геополитическим статусом РФ на мировой арене - и уровнем взаимоотношений российского, белорусского и украинского народов. То есть, соответствующая гуманитарная политика является лишь инструментом для защиты российских национальных интересов, - поясняет Игорь Чаленко. - Тема перекликается с политикой Русской православной церкви (РПЦ), которая продвигает концепцию триединого русского народа, идущую вразрез с идеями украинского и белорусского национальных движений. Кремль в который раз подчеркнул, что приемлет существование независимого Украинского государства лишь под собственным протекторатом и в своей системе координат. Что само по себе ставит независимость под вопрос".

По мнению эксперта, в будущем мы, скорее всего, увидим со стороны РФ ряд демонстративных пропагандистских шагов, направленных на демонстрацию политики сближения.

"Это может быть упрощение выдачи российских паспортов, накручивание в абсолют темы "русскоязычный = русский", форсирование распространения в информационной среде встреч "простых граждан братских народов" на разных спортивных, общественных, научных и прочих мероприятиях, - прогнозирует Игорь Чаленко. – С помощью разных площадок, включая популярные соцсети, руководство РФ будет дискредитировать оппонирующие идеи, демонизировать Запад, раскручивать ностальгию по советскому прошлому, отстаивание интересов пророссийских политиков и российской церкви за рубежом. Также это станет в дальнейшем информационным оправданием аннексии Крыма в 2014 году и ситуации на Донбассе".

Игорь Чаленко акцентирует: несмотря на то, что уровень взаимоотношений трех народов действительно на низком уровне и требует улучшения, такое улучшение не должно быть использовано в интересах политического режима, инициирующего гибридную войну против нашего государства. В основе этих отношений, уверен эксперт, должны быть взаимоуважение и признание плюрализма взглядов на исторические события и геополитический выбор каждого народа.

"Украине нельзя пассивно наблюдать за происходящим. Как минимум, нужно принять закон о языках нацменьшинств, на который есть прямая ссылка в законе об украинском как государственном. Также должен, наконец, показать свою работу Центр борьбы с дезинформацией, - отмечает Игорь Чаленко. – Ну, а если Россия реально хочет улучшения братских связей с украинским народом, ей следует реализовать свою стратегию по нацбезопасности, уйдя с украинского Крыма и забрав свои подконтрольные силы с части украинского Донбасса. Именно эти действия Кремля очернили российский народ в глазах украинцев".

В среду, 30 июня, во время "Прямой линии", президент РФ Владимир Путин заявил о "внешнем управлении" Украиной, а также о том, что украинцы и россияне якобы "один народ".

На это заявление отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.