Зеленский резко обратился к Путину: Были бы одним народом, в Москве бы развевался сине-желтый флаг

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что у украинцев и россиян много общего, но это не один народ. Так он ответил на фразу Президента РФ Владимира Путина, который в своей прямой линии вспомнил "мантру" про "один народ".

О реакции Зеленского стало известно из материала Интерфакс.

Глава государства отметил, что у украинцев и россиян общие многие вехи истории, в частности победа над фашизмом, есть соседские и родственные связи. При этом Зеленский заявил, что в случае "одного народа" в Москве валютой была бы гривна, а флаг РФ - другим.

"Были бы одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой развивался желто-голубой флаг", — сказал Президент Украины.

При этом Зеленский не отрицает, что цель у государств должна быть общая - закончить войну на Донбассе и вернуть Украине ее территории. По словам Президента - говорить про "один народ" и продолжать конфликт на Донбассе и захватывать территории невозможно.

Также Зеленский прокомментировал слова Путина про бессмысленность встречи и "внешнее управление" Украиной. Политик напомнил про принцип "ничего об Украине без Украины" и рассказал про предстоящие встречи с Ангелой Меркель и Джо Байденом. Также сообщил о готовности встретиться с Путиным.