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Путин высказался про встречу с Зеленским и вспомнил "мантру" про "один народ"

Путин высказался про встречу с Зеленским и вспомнил "мантру" про "один народ"
13:19 Сегодня Телеграф

Президент РФ Владимир Путин считает, что президент Украины Владимир Зеленский отдал страну под внешнее управление.

Об этом он сообщил во время "Прямой линии с президентом".

"Зеленский отдал свою страну под полное внешнее управление. Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне", — сказал он.

По его мнению, он не против встречи с Зеленским, однако не знает пока, о чем с ним говорить.

Он также считает, что украинцы и русские один народ.

"Вот смотрите, евреи в Израиль приезжают? Из Африки вообще черненькие приезжают. Из Европы приезжают — вообще на идише говорят, а не на иврите. Но еврейский народ дорожит своим единством. У нас вообще есть мордовский народ, состоящий из нескольких этнических групп, которые отличаются языком. Но они считают себя одним народом и дорожат единством. Почему? Потому что они умные", — отметил Путин.

Напомним, что 30 июня, во время "Прямой линии с президентом" лидер РФ Владимир Путин впервые признался, чем вакцинировался против коронавируса.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Россия, Владимир Путин.
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