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Путин оскорбляет и избегает Зеленского, но тот все равно ищет встречи: зачем она ему?

Путин оскорбляет и избегает Зеленского, но тот все равно ищет встречи: зачем она ему?
Обновлено 08:50 Сегодня Телеграф

Президент России Владимир Путин во время прямой линии в среду, 30 июня, заявил, что не видит смысла во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку тот якобы отдал страну под внешнее управление. Он также уточнил, что не против встречи с Зеленским, однако не знает, о чем с ним говорить.

Эти высказывания главы РФ прокомментировал "Телеграфу" замдиректора Агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Алексей Голобуцкий.

"Путин достаточно искренен в своих высказываниях. И делает всё, чтобы его встреча с Зеленским стала невозможной. Ведь он открыто оскорбляет президента Украины. Как после этого можно встречаться? Путин всячески подчеркивает, что не хочет разговаривать с, как он считает, "марионеткой". И готов говорить лишь с американцами, с "хозяевами". Дает четкий сигнал – встреча или на условии капитуляции или, в ней нет смысла", – поясняет Алексей Голобуцкий.

О наличии или отсутствии прорыва в отношениях между РФ и США (в том числе по украинскому направлению) станет известно через 3-6 месяцев, отмечает эксперт. И напоминает, что в аналогичном ключе высказывался новый глава Белого дома Джо Байден после июньского саммита с Путиным.

"Неправильно, если Зеленский и дальше будет настаивать на встрече с Путиным, – считает политтехнолог. – Хоть понятно, почему он это делает. Хочет закрыть тему конфликта на Донбассе. Для чего ему нужна четкая артикуляция от Путина. Зеленскому хочется выйти из ситуации, в которой он находится два года – общие слова о мире без особых подвижек. А если во время встречи Путин скажет, что ничего менять не будет, "выполняйте "Минск" как хотим мы", то Зеленский сможет говорить: "я попытался что-то сделать, но Россия этого не хочет". И получить возможность "соскочить" с темы войны и мира. Потому что, находясь в таком подвешенном состоянии, как сейчас, он не может апеллировать к тому же электорату юго-востока, который уже не верит в обещания и пустые разговоры".

Напомним, что 30 июня, во время "Прямой линии с президентом" лидер РФ Владимир Путин впервые признался, чем вакцинировался против коронавируса. 

Он также увидел американский след в истории с проходом эсминца Defender у берегов Крыма.

А еще Путин напрямую поддержал Медведчука и заявил, что от исхода дела лидера ОПЗЖ будут зависеть отношения России и Украины

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Украина, РФ, Донбасс, Владимир Путин, Владимир Зеленский.
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