Путин впервые признался, каким препаратом вакцинировался от коронавируса

В среду, 30 июня, во время "Прямой линии с президентом" лидер РФ Владимир Путин впервые признался, чем вакцинировался против коронавируса.

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы.

Путин заявил, что привился вакциной российского производства "Спутник V", которую, к слову, не признает ВОЗ.

А ранее политик не афишировал данную информацию якобы потому, что его попросили не распространяться о препарате "во избежание конкурентного преимущества".

Кроме того, Путин напомнил, что является главным военнокомандующим российской армией и вакцинировался "Спутником", как и другие военные.

Напомним, что создатели российской вакцины "Спутник V" заявили о снижении эффективности средства против нового штамма коронавируса.

Также мы писали, что эксперты ВОЗ нашли несоответствие с нормами на заводе "Фармстандарт-УфаВИТА" в Башкортостане, где изготовляют вакцину "Спутник".