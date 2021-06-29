Разработчик вакцины "Спутник V" признался, что она не идеальна

Создатели российской вакцины "Спутник V" заявили о снижении эффективности средства против нового штамма коронавируса.

Об этом рассказал заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов, пишет ТАСС.

В частности, он отметил, что у всех вакцин замечается снижение активности сыворотки крови по отношению к коронавирусу штамма Дельта.

Говоря о "Спутнике", он указал, что этот показатель снижается в 2,6 раза. При этом, по его словам, у других вакцин это снижение может быть в 3-5 раза.

Несмотря на это, Логунов называет итоговую эффективность "оптимистической".

"Падение есть, но падение незначительно", - сказал он.

В Центре им. Гамалеи объяснили, что активность сыворотки является лишь одним из показателей эффективности вакцины, а потому даже при заметном снижении активности нейтрализующих антител вакцина может оставаться надежной в предотвращении инфицирования.

Как сообщалось ранее, жители России заметили, что последние заявления властей о коронавирусе сильно противоречат друг другу.