"А что, собственно, происходит?": все заявления властей РФ о COVID-19 и вакцинации противоречат друг другу (видео)

В России на фоне ухудшения ситуации с COVID-19 власти вводят обязательную "необязательную" вакцинацию.

Кратко о ситуации в стране рассказала одна из жительниц страны, размышления которой приводит Двач.

"А что собственно происходит? Необязательная вакцинация, но обязательная. Хотя и добровольная, но отказаться нельзя. Точнее, можно, но могут уволить с работы", - сказала она.

Также она указала на то, что повторную прививку вакциной "Спутник V" делать нельзя, да и к тому же он якобы защищает от коронавируса на два года. Однако, указывает девушка, через полгода антител уже стает мало и они не спасают от нового штамма.

Она также говорит о том, что власти страны ужесточили меры пребывания на улицах городов, но открыли авиасообщение с Турцией, да и всячески стремится стимулировать путешествие по самой России.

"В России ситуация улучшается. Но ухудшается за счет Москвы, откуда инфекцию потащит в регионы", - добавила она.

Как сообщалось ранее, в РФ из-за низкого спроса на вакцины, власти решили запустить мотивационную программу. В частности, в Москве среди привитых граждан будут разыгрывать автомобили.