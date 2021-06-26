Скачать
Суббота, 26.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Поезд "кинул" пассажиров во Львове, а их вещи повез в Киев: что говорят в "Укрзализныце"
Поезд "кинул" пассажиров во Львове, а их вещи повез в Киев: что говорят в "Укрзализныце"
Появилось видео жутких последствий торнадо в Чехии: села оказались полностью разрушены
Появилось видео жутких последствий торнадо в Чехии: села оказались полностью разрушены
Евросоюз вновь ударил санкциями по Кремлю и озвучил условия их отмены
Евросоюз вновь ударил санкциями по Кремлю и озвучил условия их отмены
На концерте российского рэпера Басты в Киеве в ход пошли дымовые шашки (фото, видео)
На концерте российского рэпера Басты в Киеве в ход пошли дымовые шашки (фото, видео)

"А что, собственно, происходит?": все заявления властей РФ о COVID-19 и вакцинации противоречат друг другу (видео)

"А что, собственно, происходит?": все заявления властей РФ о COVID-19 и вакцинации противоречат друг другу (видео)
01:26 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В России на фоне ухудшения ситуации с COVID-19 власти вводят обязательную "необязательную" вакцинацию. 

Кратко о ситуации в стране рассказала одна из жительниц страны, размышления которой приводит Двач.

"А что собственно происходит? Необязательная вакцинация, но обязательная. Хотя и добровольная, но отказаться нельзя. Точнее, можно, но могут уволить с работы", - сказала она.

Также она указала на то, что повторную прививку вакциной "Спутник V" делать нельзя, да и к тому же он якобы защищает от коронавируса на два года. Однако, указывает девушка, через полгода антител уже стает мало и они не спасают от нового штамма. 

Проблемы со стерильностью и заражением: ВОЗ нашла неладное на изготовляющем "Спутник" заводе

Она также говорит о том, что власти страны ужесточили меры пребывания на улицах городов, но открыли авиасообщение с Турцией, да и всячески стремится стимулировать путешествие по самой России. 

"В России ситуация улучшается. Но ухудшается за счет Москвы, откуда инфекцию потащит в регионы", - добавила она. 

Как сообщалось ранее, в РФ из-за низкого спроса на вакцины, власти решили запустить мотивационную программу. В частности, в Москве среди привитых граждан будут разыгрывать автомобили.  

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 354

Все по теме:

Россия, Вакцинация, Коронавирус, Covid-19, Спутник V.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Евросоюз вновь ударил санкциями по Кремлю и озвучил условия их отмены
02 В Киеве - огромные очереди на концерт выступавшего в Крыму рэпера Басты (фото)
03 На концерте российского рэпера Басты в Киеве в ход пошли дымовые шашки (фото, видео)
04 В Германии мужчина с ножом убил троих прохожих (видео)
05 Улицы превратились в одну большую пробку: последствия шторма во Львове (фото, видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Львов обрушился внезапный ураган с ливнем: ветром сдувает террасы, а в ресторанах нет света (видео)
На Львов обрушился внезапный ураган с ливнем: ветром сдувает террасы, а в ресторанах нет света (видео)
Отставка Авакова: есть три сценария, позволяющие убрать влиятельного министра
Отставка Авакова: есть три сценария, позволяющие убрать влиятельного министра
В Германии мужчина с ножом убил троих прохожих (видео)
В Германии мужчина с ножом убил троих прохожих (видео)
Какой праздник 26 июня: народные приметы и запреты
Какой праздник 26 июня: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь