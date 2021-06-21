Ситуация с Covid-19 в РФ все хуже: в питерской больнице пациентов размещают в коридорах (видео)

В РФ ситуация с коронавирусом продолжает ухудшаться. Так, в Санкт-Петербурге пациентов с COVID разместили прямо в коридоре.

Об этом 21 июня сообщили в Твиттере группы "Медиазона".

В сети показали видео, снятое одним из очевидцев, который побывал в питерской больнице. На кадрах видео видно несколько пациентов, лежащих на матрасах в коридоре.

В петербургской больнице пациентов с коронавирусом разместили на матрасах в коридореhttps://t.co/L1okQlY5b6

Видео: spb_today / ВКонтакте pic.twitter.com/ZRDzTWBFpu — Медиазона (@mediazzzona) June 21, 2021

Отметим, что в целом в РФ наблюдается резкое ухудшение ситуации с коронавирусом. Так, на 21 июня в стране зафиксировали 17 611 человек с COVID-19. При этом общее число заболевших составило 5,316 млн человек.

Напомним, что 17 июня в Индии врачи зафиксировали новый вид "зеленой" грибковой плесени у болеющего коронавирусом пациента в городе Индаур.