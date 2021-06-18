У переболевшего коронавирусом мужчины выявили "зеленую плесень"

В Индии врачи зафиксировали новый вид "зеленой" грибковой плесени у болеющего коронавирусом пациента в городе Индаур.

Об этом 17 июня сообщила газета Hindustan Times ссылаясь на представителей департамента здравоохранения штата Мадхья-Прадеш.

Согласно данным издания, 34-летний мужчина, проходивший лечение в больнице в Индауре в течение полтора месяцев является первым в мире инфицированным новым видом плесени. У пациента 90% легких поражено грибком.

Сообщается, что мужчина сперва вылечился от коронавируса, но вскоре у него началось кровотечение из носа и поднялась температура.

Сперва врачи подозревали, что у пациента мурокмикоз, или "черная плесень", однако обследование выявило "зеленую плесень" - вид аспергиллеза, грибкового заболевания.

На данный момент пациент находится на лечении в больнице в Мумбаях.

Напомним, что еще 10 мая в Индии, врачи обнаружили первые случаи заражения "черным грибком".

Позднее 20 мая два индийских штата - Раджастан и Телангана – объявили об эпидемии мукормикоза, также известного как "черная плесень".

28 мая в Индии умер 59-летний пациент, у которого ранее диагностировали черную, белую и желтую грибковые инфекции.