У переболевшего коронавирусом мужчины выявили "зеленую плесень"

В Индии врачи зафиксировали новый вид "зеленой" грибковой плесени у болеющего коронавирусом пациента в городе Индаур.
Об этом 17 июня сообщила газета Hindustan Times ссылаясь на представителей департамента здравоохранения штата Мадхья-Прадеш.
Согласно данным издания, 34-летний мужчина, проходивший лечение в больнице в Индауре в течение полтора месяцев является первым в мире инфицированным новым видом плесени. У пациента 90% легких поражено грибком.
Сообщается, что мужчина сперва вылечился от коронавируса, но вскоре у него началось кровотечение из носа и поднялась температура.
Сперва врачи подозревали, что у пациента мурокмикоз, или "черная плесень", однако обследование выявило "зеленую плесень" - вид аспергиллеза, грибкового заболевания.
На данный момент пациент находится на лечении в больнице в Мумбаях.
Напомним, что еще 10 мая в Индии, врачи обнаружили первые случаи заражения "черным грибком".
Позднее 20 мая два индийских штата - Раджастан и Телангана – объявили об эпидемии мукормикоза, также известного как "черная плесень".
28 мая в Индии умер 59-летний пациент, у которого ранее диагностировали черную, белую и желтую грибковые инфекции.