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По-другому не хотят: в России людям начали обещать автомобили за вакцинацию "Спутником V"

По-другому не хотят: в России людям начали обещать автомобили за вакцинацию "Спутником V"
01:27 Сегодня Телеграф

Процесс вакцинации "Спутником V" в Российской Федерации идет крайне медленно из-за нежелания людей прививаться препаратом сомнительного качества. Такое положение вещей вынуждает власти придумывать различные поощрения для россиян, решившихся на прививку "Спутником". Как сообщает УНИАН, к примеру, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у москвичей будет шанс выиграть автомобили.

Агентство пишет, что розыгрыш будет авто стоимостью 1 млн рублей будут проводить раз в неделю. 

Собянин сообщил, что в Москве уже работает программа поощрения людей, которым более 60 лет. Сейчас дополнительно власти хотят стимулировать к вакцинации всех москвичей в возрасте от 18 лет.

"Раз в неделю будут разыгрывать 5 машин, которые стоят около 1 миллиона рублей. Результаты розыгрышей будут объявлять каждую среду, начиная с 23 июня, в эфире канала "Москва 24"", – отметил чиновник.

В новой программе смогут участвовать все, кто получил первую дозу вакцины с 14 июня по 11 июля. Впрочем, мэр Москвы не указал, каким именно препаратом нужно прививаться. Скорее всего, речь идет об отечественной вакцине "Спутник V".

Также в официальном сообщении городского головы говорится, кто профинансировал такую инициативу.

"Но главный выигрыш для тех, кто прививается, нельзя сравнивать ни с одной машиной. Это собственное здоровье и душевное спокойствие", – подчеркнул Собянин.

Следует отметить, что на сегодняшний день эффективность российской вакцины "Спутник V" не подтверждена профильными международными органами.

Как ранее писал "Телеграф", Александр Лукашенко хочет открыть пункты вакцинации "Cпутник V" на границе, дабы вакцинировать всех желающих в том числе украинцев.

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Максим Иванов
Автор: Максим Иванов Заместитель главного редактора
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РФ, Вакцинация, Коронавирус, Спутник V.
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