"Укол от "бацьки": Лукашенко и Путин договорились травить украинцев "Спутником" (видео)

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Пятница, 28.05.2021
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Обновлено 17:41 Сегодня Телеграф

Александр Лукашенко хочет открыть пункты вакцинации "Cпутник V" на границе, дабы вакцинировать всех желающих в том числе украинцев.

Об этом он сказал во время заседания совета глав правительств СНГ в Минске в пятницу, 28 мая.

"Хоть их правительства ведут себя неприлично в отношении Беларуси, но вы видите, какой спрос на "Спутник V" в западных государствах, и к нам очень много людей всячески пытаются пробраться. Люди просят: помогите! Мы договорились с президентом России (Владимиром Путиным, - Авт.) о том, что Беларусь откроет несколько переходов на границе, обустроит там соответствующие палатки, если нужно", - отметил он.

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По словам Лукашенко, у Беларуси хватит на границе этих пунктов, чтобы принять желающих людей с территории Польши, Литвы и других государств. И особенно Украины.

"Там же наши люди живут, на одном языке разговариваем. И оказать им помощь в вакцинировании", - резюмировал Лукашенко.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Минздраве планируют вакцинировать от коронавируса граждан Украины, проживающих на территории ОРДЛО.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Украинцы, Александр Лукашенко, Вакцинация, Cпутник V.
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