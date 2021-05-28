"Укол от "бацьки": Лукашенко и Путин договорились травить украинцев "Спутником" (видео)

Александр Лукашенко хочет открыть пункты вакцинации "Cпутник V" на границе, дабы вакцинировать всех желающих в том числе украинцев.

Об этом он сказал во время заседания совета глав правительств СНГ в Минске в пятницу, 28 мая.

"Хоть их правительства ведут себя неприлично в отношении Беларуси, но вы видите, какой спрос на "Спутник V" в западных государствах, и к нам очень много людей всячески пытаются пробраться. Люди просят: помогите! Мы договорились с президентом России (Владимиром Путиным, - Авт.) о том, что Беларусь откроет несколько переходов на границе, обустроит там соответствующие палатки, если нужно", - отметил он.

По словам Лукашенко, у Беларуси хватит на границе этих пунктов, чтобы принять желающих людей с территории Польши, Литвы и других государств. И особенно Украины.

"Там же наши люди живут, на одном языке разговариваем. И оказать им помощь в вакцинировании", - резюмировал Лукашенко.

"Там же наші люди живуть, однією мовою розмовляємо". Олександр #Лукашенко заявив, що вакцинуватиме українців. І вже домовився про це з Володимиром #Путін.

Що думаєте про укол від "бацьки"? pic.twitter.com/aKvHcPivfe — DW українською (@dw_ukrainian) May 28, 2021

Как сообщал "Телеграф", ранее в Минздраве планируют вакцинировать от коронавируса граждан Украины, проживающих на территории ОРДЛО.