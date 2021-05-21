Украина начнет вакцинировать от Covid-19 жителей оккупированного Донбасса

В Минздраве планируют вакцинировать от коронавируса граждан Украины, проживающих на территории ОРДЛО.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

На эти цели используют часть доз из 500 тысяч доз вакцины CoronaVac/Sinovac.

Речь идет о гражданах Украины, в приоритете – от 65 лет, которые находятся на временно оккупированных территориях. Ближайшие пункты вакцинации для таких граждан расположены на территории Донецкой, Луганской, Херсонской областей, подконтрольных Украине.

В Минздраве отмечают, что 500 тысяч доз вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech, которые прибыли в Украину 30 апреля, уже прошли лабораторный контроль и были распределены по регионам Украины. На места их начнут развозить 24 мая.

Как сообщал "Телеграф", на утро пятницы, 21 мая, в Украине зафиксировали 4984 новых случаев коронавируса.