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Пятница, 21.05.2021
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Украина начнет вакцинировать от Covid-19 жителей оккупированного Донбасса
Украина начнет вакцинировать от Covid-19 жителей оккупированного Донбасса

Украина начнет вакцинировать от Covid-19 жителей оккупированного Донбасса

Украина начнет вакцинировать от Covid-19 жителей оккупированного Донбасса
Обновлено 18:14 Сегодня Телеграф

В Минздраве планируют вакцинировать от коронавируса граждан Украины, проживающих на территории ОРДЛО.

Об этом  сообщает Министерство здравоохранения.

На эти цели используют часть доз из 500 тысяч доз вакцины CoronaVac/Sinovac.

Речь идет о гражданах Украины, в приоритете – от 65 лет, которые находятся на временно оккупированных территориях. Ближайшие пункты вакцинации для таких граждан  расположены на территории Донецкой, Луганской, Херсонской областей, подконтрольных Украине.

В Минздраве отмечают, что 500 тысяч доз вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech, которые прибыли в Украину 30 апреля, уже прошли лабораторный контроль и были распределены по регионам Украины. На места их начнут развозить 24 мая.

Как сообщал "Телеграф", на утро пятницы, 21 мая, в Украине зафиксировали 4984 новых случаев коронавируса.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Донбасс, Вакцинация, Коронавирус, ОРДЛО, Война на Донбассе, Covid-19.
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