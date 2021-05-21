В Украине впервые за два месяца менее 200 тысяч болеющих коронавирусом: свежие данные на 21 мая

В украинских центрах тестирования за прошедший день зарегистрировано 4984 человека с коронавирусом.

Об этом говорится в отчете Минздрава 21 мая.

В стране число болеющих "короной" упало ниже 200 тыс. Поскольку 20 мая в стране болели 205 тыс. человек, а за сутки выздоровели 12 тыс., при том, что заболели менее 5 тыс. число болеющих составляет 198 тыс.

В последний раз подобное число наблюдалось 12 марта, тогда болело 195,6 тыс. человек.

Согласно данным статистики за сутки:

в больницы попали 1785 людей,

202 пациента скончались,

12845 граждан вылечились.

Прошли тесты за 24 часа:

ПЦР - 26154 украинца,

ИФА - 11454 граждан,

24969 людей через экспересс-тест.

С начала первого заражения в Украине вирус подхватили 2,17 млн граждан, умерли из которых 49,1 тысячи, а побороть болезнь смогли только 1,92 млн человек.

За 24 часа больше всего заболевали:

в Киеве 435 граждан,

408 жителей Донецкой области,

405 человек на Днепропетровщине,

в Запорожской области 354 украинца,

на Киевщине подхватили "корону" 348 людей.

Напомним, что в ЕС решили разрешить въезд гражданам Украины, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса Covid-19 одобренными вакцинами.