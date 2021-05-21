В Украине впервые за два месяца менее 200 тысяч болеющих коронавирусом: свежие данные на 21 мая

В украинских центрах тестирования за прошедший день зарегистрировано 4984 человека с коронавирусом.
Об этом говорится в отчете Минздрава 21 мая.
В стране число болеющих "короной" упало ниже 200 тыс. Поскольку 20 мая в стране болели 205 тыс. человек, а за сутки выздоровели 12 тыс., при том, что заболели менее 5 тыс. число болеющих составляет 198 тыс.
В последний раз подобное число наблюдалось 12 марта, тогда болело 195,6 тыс. человек.
Согласно данным статистики за сутки:
Прошли тесты за 24 часа:
С начала первого заражения в Украине вирус подхватили 2,17 млн граждан, умерли из которых 49,1 тысячи, а побороть болезнь смогли только 1,92 млн человек.
За 24 часа больше всего заболевали:
Напомним, что в ЕС решили разрешить въезд гражданам Украины, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса Covid-19 одобренными вакцинами.