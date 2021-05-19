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Уже официально: вакцинированных украинцев начнут свободно впускать в ЕС

Уже официально: вакцинированных украинцев начнут свободно впускать в ЕС
14:35 Сегодня Телеграф

Послы стран-членов Европейского Союза решили разрешить въезд гражданам третьих стран, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса Covid-19 одобренными вакцинами.

Об этом объявил в среду, 19 мая, представитель Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе, отрывок из которого опубликован в аккаунте ЕК в соцсети Twitter.

"Послы ЕС договорились обновить подход к путешествиям из-за пределов Европейского Союза. Совет теперь рекомендует странам-членам ослабить ограничения для тех, кто вакцинирован одобренными вакцинами", - сказал он.

Евросоюз может открыть границы для вакцинированных украинцев, но есть одно "но"

Совет также расширит список третьих стран с хорошей эпидемиологической ситуацией, который будет основан на новых условиях, согласованных в среду.

 

"Вместе с тем, чтобы уменьшить риск распространения штаммов коронавируса в ЕС, Совет согласовал новый чрезвычайный механизм приостановления, который позволит странам-членам действовать быстро и скоординировано", - добавил представитель ЕК.

Для вступления в силу новые рекомендации еще должны быть формально утверждены Советом ЕС.

Как сообщалось, в Польше планируют вакцинировать украинцев, которые едут к ним в страну на заработки.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 353

Все по теме:

Европейский союз, Вакцинация, Коронавирус, Въезд, Covid-19.
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