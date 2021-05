Уже официально: вакцинированных украинцев начнут свободно впускать в ЕС

Послы стран-членов Европейского Союза решили разрешить въезд гражданам третьих стран, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса Covid-19 одобренными вакцинами.

Об этом объявил в среду, 19 мая, представитель Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе, отрывок из которого опубликован в аккаунте ЕК в соцсети Twitter.

"Послы ЕС договорились обновить подход к путешествиям из-за пределов Европейского Союза. Совет теперь рекомендует странам-членам ослабить ограничения для тех, кто вакцинирован одобренными вакцинами", - сказал он.

Совет также расширит список третьих стран с хорошей эпидемиологической ситуацией, который будет основан на новых условиях, согласованных в среду.

