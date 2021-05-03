Евросоюз может открыть границы для вакцинированных украинцев, но есть одно "но"

Еврокомиссия впервые с начала пандемии рекомендовала странам Евросоюза разрешить въезд иностранным туристам, прошедшим вакцинацию от коронавирусной инфекции сертифицированными на территории объединения препаратами.

Об этом говорится в распространенном в понедельник, 3 мая, заявлении Еврокомиссии.

"Сегодня Комиссия предлагает государствам-членам ослабить текущие ограничения на въезд в ЕС несущественного характера, чтобы учесть прогресс в кампаниях вакцинации и развитие эпидемиологической ситуации во всем мире", - говорится в заявлении.

В частности, ЕК предлагает разрешить въезд в ЕС по несущественным причинам не только для всех лиц, прибывающих из стран с хорошей эпидемиологической ситуацией, "но и для всех людей, получивших последнюю рекомендованную дозу вакцины, разрешенной ЕС".

"Это (условие – ред.) можно было бы распространить на вакцины, прошедшие процесс внесения в список ВОЗ для применения в чрезвычайных ситуациях", - предлагает ЕК.

Комиссия предлагает государствам-членам снять ограничения на несущественные поездки для всех вакцинированных лиц, направляющихся в ЕС.

"Государства-члены должны разрешить въезд в ЕС тем людям, которые получили, по крайней мере, за 14 дней до прибытия, последнюю рекомендованную дозу вакцины, получившую разрешение на применение в ЕС", - говорится в заявлении

Кроме того, Комиссия предлагает повысить, в соответствии с развитием эпидемиологической ситуации в ЕС, порог, связанный с количеством новых случаев COVID-19, используемый для определения списка стран, из которых должны быть разрешены все поездки.

"Это должно позволить Совету расширить этот список", - говорится в заявлении.

При этом порядок пересечения границ члены Евросоюза вправе определять самостоятельно.

Вместе с тем, ввиду появления вызывающих озабоченность вариантов коронавируса, в качестве противовеса таким послаблениям Комиссия предлагает новый механизм "аварийного торможения", который должен быть скоординирован на уровне ЕС и который ограничит риск попадания таких вариантов коронавируса в ЕС.

"Это позволит государствам-членам действовать быстро и временно ограничить до строгого минимума все поездки из затронутых стран на время, необходимое для принятия соответствующих санитарных мер", - поясняют в ЕК.

Как сообщалось, инфекционист из Кривого Рога со стажем в 40 лет Светлана Куницына отметила, что главным источником распространения коронавируса являются дети, на которых в большинстве не распространяется масочный режим.