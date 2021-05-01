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Украина заключила новое соглашение с Pfizer: речь идет о поставке 20 миллионов доз вакцины

Украина заключила новое соглашение с Pfizer: речь идет о поставке 20 миллионов доз вакцины
Обновлено 15:08 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Украина договорилась с компанией Pfizer о поставках 20 миллионов доз вакцины от коронавируса. 

Об этом написал в Фейсбук глава Минздрава Максим Степанов.

Он сообщил, что было достигнуто соглашение о поставках дополнительных 10 миллионов доз препарата, а контракт был подписан в ночь на 1 мая. 

"То есть в целом мы получим 20 млн (если быть точным, то 20 млн 1150) доз вакцины Pfizer в течение этого календарного года", - написал Степанов. 

По его словам, первая партия в 500 тысяч доз прибудет в Украину в мае или июне, еще 4,5 миллиона прибудут в июле-сентябре, а остальные 15 миллионов в четвертом квартале. 

"Ситуация с поставками вакцин напряженная во всем мире. Но мы делаем все от нас зависящее, чтобы 70% украинский были вакцинированы в этом году", - подчеркнул Степанов. 

Как сообщалось ранее, 30 апреля Украина получила новую партию в 500 тысяч доз вакцины от коронавируса Coronavac китайского производителя Sinovac. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Минздрав, Pfizer, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.
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