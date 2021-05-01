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ВОЗ разрешила применять еще одну вакцину от коронавируса: что известно о препарате от Moderna

ВОЗ разрешила применять еще одну вакцину от коронавируса: что известно о препарате от Moderna
Обновлено 14:38 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утвердила вакцину от коронавирусной инфекции компании Moderna в качестве средства для экстренного применения. 

Об этом пишет Reuters.

"Цель состоит в том, чтобы как можно быстрее сделать лекарства, вакцины и диагностические средства доступными для устранения чрезвычайной ситуации", - отметили в ВОЗ. 

Это случилось на фоне проблем с поставками вакцин из Индии, которая является основным поставщиком вакцин по программе COVAX. Накануне в Индии зафиксировали резкий рост новых случаев COVID-19, а потому эта страна ограничила доступ к экспорту вакцин.  

Сама же компания Moderna, базирующаяся в США, на этой недели объявила о намерении расширить производственную сеть до 3 миллиардов доз до 2022 года. 

Препарат Moderna работает по тому же принципу, что и средство Pfizer. Обе представляют собой так называемые мРНК-вакцины, которые являются совершенно новой технологией. Они не создавались на основе самого коронавируса, а вместо этого они содержат фрагмент генетического кода, который обучает иммунную систему распознавать белок на поверхности вируса.

Основное преимущество Moderna над Pfizer заключается в отсутствии надобности хранить ее при ультранизких температурах. 

Вакцина Moderna стала пятой в списке для экстренного применения ВОЗ. Помимо нее в нем находятся средства Pfizer, AstraZeneca производства южнокорейской компании SK Bio и индийской SII (более известная в Украине, как Covishield), а также Johnson & Johnson. 

В Украину доставили полмиллиона доз вакцины CoronaVac: что известно о китайском лекарстве

Помимо того, до конца следующей недели будет принято решение по включении в список вакцин китайских Sinopharm и Sinovac. 

Как сообщалось ранее, в Moderna рассказывали, сколько будет стоить их вакцина

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Вакцины, Коронавирус, Covid-19, Moderna.
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