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В Индии резко подскочила смертность от коронавируса - установлен новый печальный рекорд

В Индии резко подскочила смертность от коронавируса - установлен новый печальный рекорд
Обновлено 16:04 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В Индии за последние сутки было зафиксировано незначительное снижение числа новых случаев инфицирования коронавирусом, однако смертность от COVID-19 установила новый рекорд. 

Об этом сообщает Reuters.

В стране за предыдущие сутки зарегистрировали 392 488 новых случаев болезни, против 401 993 сутками ранее. При этом умерли от болезни 3689 человек. 

Предыдущий рекорд был установлен 29 апреля - 3645  смертей. 

Резкий рост числа новых случаев COVID-19 был зафиксирован более десяти дней назад, с тех пор количество новых больных превышает 300 тысяч. 

Местные больницы не справляются с наплывом пациентов, в клиниках наблюдается критическая нехватка кислорода и койкомест. 

На фоне этого федеральное правительство не торопится вводить общенациональный карантин, а потому инициативу приходится брать на себя местным властям. На сегодня о локдауне объявили более 10 штатов. 

Федеральные власти опасаются, что новый общенациональный локдаун приведет к более глубокому падению экономики. В апреле-июне 2020 года объем производства упал на рекордные 24%. 

На фоне "ковидной катастрофы", США отправили кислородное оборудование, терапевтические препараты и сырье для вакцин в страну, о планах выделить помощь также заявила и Британия.

Правительство Индии неоднократно подвергалось критике из-за разрешения не использовать средства индивидуальной защиты во время проведения религиозных праздников и политических собраний в марте и апреле этого года. Например во время фестиваля Кумбха Мела в считающейся священной реке Ганг искупалось около миллиона человек. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Индия, Коронавирус, Covid-19.
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