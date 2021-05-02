В Индии резко подскочила смертность от коронавируса - установлен новый печальный рекорд

В Индии за последние сутки было зафиксировано незначительное снижение числа новых случаев инфицирования коронавирусом, однако смертность от COVID-19 установила новый рекорд.

Об этом сообщает Reuters.

В стране за предыдущие сутки зарегистрировали 392 488 новых случаев болезни, против 401 993 сутками ранее. При этом умерли от болезни 3689 человек.

Предыдущий рекорд был установлен 29 апреля - 3645 смертей.

Резкий рост числа новых случаев COVID-19 был зафиксирован более десяти дней назад, с тех пор количество новых больных превышает 300 тысяч.

Местные больницы не справляются с наплывом пациентов, в клиниках наблюдается критическая нехватка кислорода и койкомест.

На фоне этого федеральное правительство не торопится вводить общенациональный карантин, а потому инициативу приходится брать на себя местным властям. На сегодня о локдауне объявили более 10 штатов.

Федеральные власти опасаются, что новый общенациональный локдаун приведет к более глубокому падению экономики. В апреле-июне 2020 года объем производства упал на рекордные 24%.

На фоне "ковидной катастрофы", США отправили кислородное оборудование, терапевтические препараты и сырье для вакцин в страну, о планах выделить помощь также заявила и Британия.

Правительство Индии неоднократно подвергалось критике из-за разрешения не использовать средства индивидуальной защиты во время проведения религиозных праздников и политических собраний в марте и апреле этого года. Например во время фестиваля Кумбха Мела в считающейся священной реке Ганг искупалось около миллиона человек.