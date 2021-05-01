Индия поставила еще один ужасающий "коронавирусный" рекорд: что сейчас происходит в этой стране

Суточный прирост заражений Covid-19 в Индии бьет все рекорды. Ближайшие страны прекращают транспортные сообщения с этой страной. Об этом сообщается на сайте BBC.

Министерство здравоохранения Индии сообщает о более 401 тыс. случаев заражения Covid-19 за последние 24 часа, а число умерших увеличилось более чем в 60 раз и составило 211,8 тыс. человек. Катастрофа, при которой ежедневно выявляют более 300 тыс. заболевших длится уже десятый день подряд.

До настоящего момента в Индии вакцинировали от коронавируса только медиков и людей старше 45 лет. Минздрав планировал начать прививать население в возрасте 18-45 лет с 1 мая. Но эти планы могут не осуществиться, поскольку во многих штатах по официальным данным доз вакцины на всех не хватит. Даже в столице Индии, Дели, нет необходимого количества препаратов. Об этом сообщил главный министр Арвинд Кеджривал. Он обнадежил людей, заявив, что в ближайшие несколько дней есть надежда получить необходимые медикаменты.

Министерство здравоохранения Индии сообщает о том, что 11,5 % населения получили дозу вакцины Covishield, разработанной компанией AstraZeneca, а также индийскую вакцину Covaxin. Также поставки своей вакцины "Спутник V" в Индию начал Российский фонд прямых инвестиций. И о своем намерении предоставить свой препарат против Covid-19 по льготной цене заявила компания Pfizer.

Также неразрешимой проблемой являются острая нехватка кислорода и свободных мест в медицинских учреждениях Индии.

Усугубляет ситуацию пожар, вызванный коротким замыканием, произошедший 30 апреля в отделении интенсивной терапии города Бхаруч в штате Гуджарат на западе Индии. В результате пожара погибли 18 человек. Среди них пациенты и медсестры больницы. Случаи пожаров в больницах Индии не единичны. Как правило, они вызваны проблемами с электрооборудованием или электропроводкой и в результате их гибнут люди.

На фоне резкого ухудшения ситуации с пандемией ближайшие страны вводят запрет на въезд в свои страны из Индии. Так в Австралии нарушение этого запрета влечет штраф от 33 до 66 тыс. австралийских долларов или лишение свободы на срок до пяти лет.