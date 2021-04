Очистились от греха: сотни человек подхватили COVID-19 после религиозного фестиваля

13 апреля в Индии более трех миллионов людей искупались в реке Ганг в честь фестиваля Кумбха Мела. В результате в стране зафисировали около 200 тысяч новых случаев "короны".

Об этом 14 апреля сообщили BBC News.

Многие люди хотят повторить ритуал в среду.

В то же время врачи за сутки зафиксировали самый высокий показатель заражаемости, заболели 184 372 человека.

В результате чего многие люди выступили с критикой в сторону властей, которые разрешили фестивалю продолжаться во время пандемии.

По информации официальных источников, около 900 тысяч человек искупались в священной реке в среду.

В Индии верят, что река Ганг святая, и купание в ней очистит их от грехов и принесет спасение.

В свою очередь в полиции пытаются ввести нормы безопастности в местах огромного скопления людей не берегу реки в гималайском штате Уттаракханд.

Видео с места событий:

In pictures: Hundreds of thousands of Hindus gather for Kumbh Mela in India, flouting crucial social distancing measures as country faces surging #Covid19 infections and oxygen shortages pic.twitter.com/dLlcSZTs7m — TRT World Now (@TRTWorldNow) April 14, 2021

#knowledgewednesdays

Recognized by UNESCO as an Intangible Cultural Heritage of Humanity, the Kumbh Mela is a one of its kind festival where hundreds of millions gather at the sacred confluence of the rivers Ganga, Yamuna, & Saraswati to take a dip of faith.#travel #kumbh2019 pic.twitter.com/32uj0AGWbc — Distant Frontiers (@distantfrontier) February 6, 2019

Hundreds of thousands of Hindu pilgrims have descended on the banks of the Ganges river trusting in faith rather than masks to shield them against the coronavirus pandemic during the giant Kumbh Mela festivalhttps://t.co/NcC3yysrQZ Dibyangshu Sarkar pic.twitter.com/KyY5HmaGbR — AFP News Agency (@AFP) January 14, 2021

Примечательно, то Индия занимает второе место с 13,5 млн случаев коронавируса, на первом месте по количеству заболевших США, где зафиксировали более 31 млн случаев.

Напомним, что 13 апреля в Лондоне конец карантинных ограничений отметили бурными гуляниями и драками с полицией.