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Вторник, 13.04.2021
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Конец локдауна в Лондоне отметили бурными пьянками и драками с копами (видео)

Конец локдауна в Лондоне отметили бурными пьянками и драками с копами (видео)
13:28 Сегодня Телеграф Фото: youtube

В Лондоне конец карантинных ограничений отметили бурными гуляниями и драками с полицией.

Об этом сообщают множество видео очевидцев на YouTube.

Как только локдаун был отменен толпы горожан наполнили улицы и кафе Лондона.

Не обошлось и без стычек с полицией.

На кадрах заснятых очевидцами также было видно, что граждане вообще не соблюдали социальной дистанции и при этом не носили масок.

В сети пользователи поделились видео празднований:

В сети показали, как выглядели улицы Лондона, когда он был на карантине - видео

Напомним, что 12 апреля в Европе был побит очередной антирекорд, на этот раз по числу погибших от коронавируса, которое перешагнуло отметку в 1 миллион.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Лондон, Локдаун.
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