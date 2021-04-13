Конец локдауна в Лондоне отметили бурными пьянками и драками с копами (видео)

В Лондоне конец карантинных ограничений отметили бурными гуляниями и драками с полицией.

Об этом сообщают множество видео очевидцев на YouTube.

Как только локдаун был отменен толпы горожан наполнили улицы и кафе Лондона.

Не обошлось и без стычек с полицией.

На кадрах заснятых очевидцами также было видно, что граждане вообще не соблюдали социальной дистанции и при этом не носили масок.

В сети пользователи поделились видео празднований:

Напомним, что 12 апреля в Европе был побит очередной антирекорд, на этот раз по числу погибших от коронавируса, которое перешагнуло отметку в 1 миллион.