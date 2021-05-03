Скачать
Понедельник, 03.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Украина может получить ПДЧ в НАТО: озвучен прогноз по эпохальному визиту Байдена в Европу
Украина может получить ПДЧ в НАТО: озвучен прогноз по эпохальному визиту Байдена в Европу
К Пасхе в разы упали масштабы тестирования на COVID, но количество тяжелых больных все равно впечатляет
К Пасхе в разы упали масштабы тестирования на COVID, но количество тяжелых больных все равно впечатляет
Коронавирус изменился: врач-инфекционист назвала главный источник распространения нового штамма
Коронавирус изменился: врач-инфекционист назвала главный источник распространения нового штамма
Толпа на толпу: на Пасху в Одессе подростки устроили массовую драку, четверо в больнице (видео)
Толпа на толпу: на Пасху в Одессе подростки устроили массовую драку, четверо в больнице (видео)

Коронавирус изменился: врач-инфекционист назвала главный источник распространения нового штамма

Коронавирус изменился: врач-инфекционист назвала главный источник распространения нового штамма
10:55 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Главным источником распространения коронавируса являются дети, на которых в большинстве не распространяется масочный режим, поэтому они и становятся главным источником заражения.

Такое мнение в комментарии ТСН 2 мая озвучила инфекционист из Кривого Рога со стажем в 40 лет Светлана Куницына.

По ее словам, вирусу для проникания в клетку требуются специальные белки, которые у детей из-за их возраста еще не производятся должным образом, поэтому вирус не может проникнуть в их клетки. И все же вирус подвержен мутации. Новый "британский" штамм показал, что геном вируса меняется, поскольку детей он тоже начал поражать.

Инфекционист уверена, что в детей тяжелая форма "короны" встречается реже, чем у взрослых. Дети более склонны к легким и бессимптомным формам заболевания, тем не менее их рассматривают, как главный источник распространения "COVID". Все это потому, что дети являются вирусо-переносчиками, а учитывая, что ношение детьми масок в Украине практически не контролируют, они становятся причиной распространения инфекции.

Иммунолог дал прогноз насчет пандемии коронавируса в Украине после праздников

По мнению врача, увеличение числа больных среди детей связано прежде всего с тем, что в 2020 году детсады и другие дет-учреждения были закрыты на карантин, напротив, в текущем году ограничения такого рода распространились только на дошкольников и младшую школу.

Куницына напоминает, что в июне, когда школы вышли из карантина, в сентябре выросла заболеваемость, а именно детская. Причиной тому послужили контакты детей друг с другом. Поскольку все учреждения для детей работали и их посещение не могло пройти бесследно.

Напомним, что ранее Украина заключила договор с компанией Pfizer на поставки 20 миллионов доз вакцины от коронавируса. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 479

Все по теме:

Коронавирус, Covid-19, Светлана Куницына.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Паски" из хлеба и "шашлык" из куриных лап: шахтеры из "ДНР" поделились фото своих праздничных столов
02 Толпа на толпу: на Пасху в Одессе подростки устроили массовую драку, четверо в больнице (видео)
03 В Одессе предложили заменить русскоязычный гимн - Труханов дал ответ
04 Есть возможность обыграть агрессора: Кравчук высказал желание встретиться с Путиным
05 Сегодня Землю накроет солнечным штормом: каких последствий ожидать
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Оторвало два пальца: опасные пасхальные игры закончились печально для ребенка на Харьковщине
Оторвало два пальца: опасные пасхальные игры закончились печально для ребенка на Харьковщине
Занимался выборами, когда тысячи людей умирали: у премьера Индии назрели серьезные проблемы
Занимался выборами, когда тысячи людей умирали: у премьера Индии назрели серьезные проблемы
&quot;Посейдон, это ты?!&quot; Экстремальный любитель моря в Одессе повеселил сеть (видео)
"Посейдон, это ты?!" Экстремальный любитель моря в Одессе повеселил сеть (видео)
&quot;Этот парень переступил черту&quot;: принц Уильям может больше не протянуть руку помощи своему брату
"Этот парень переступил черту": принц Уильям может больше не протянуть руку помощи своему брату
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь