Коронавирус изменился: врач-инфекционист назвала главный источник распространения нового штамма

Главным источником распространения коронавируса являются дети, на которых в большинстве не распространяется масочный режим, поэтому они и становятся главным источником заражения.

Такое мнение в комментарии ТСН 2 мая озвучила инфекционист из Кривого Рога со стажем в 40 лет Светлана Куницына.

По ее словам, вирусу для проникания в клетку требуются специальные белки, которые у детей из-за их возраста еще не производятся должным образом, поэтому вирус не может проникнуть в их клетки. И все же вирус подвержен мутации. Новый "британский" штамм показал, что геном вируса меняется, поскольку детей он тоже начал поражать.

Инфекционист уверена, что в детей тяжелая форма "короны" встречается реже, чем у взрослых. Дети более склонны к легким и бессимптомным формам заболевания, тем не менее их рассматривают, как главный источник распространения "COVID". Все это потому, что дети являются вирусо-переносчиками, а учитывая, что ношение детьми масок в Украине практически не контролируют, они становятся причиной распространения инфекции.

По мнению врача, увеличение числа больных среди детей связано прежде всего с тем, что в 2020 году детсады и другие дет-учреждения были закрыты на карантин, напротив, в текущем году ограничения такого рода распространились только на дошкольников и младшую школу.

Куницына напоминает, что в июне, когда школы вышли из карантина, в сентябре выросла заболеваемость, а именно детская. Причиной тому послужили контакты детей друг с другом. Поскольку все учреждения для детей работали и их посещение не могло пройти бесследно.

Напомним, что ранее Украина заключила договор с компанией Pfizer на поставки 20 миллионов доз вакцины от коронавируса.