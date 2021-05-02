Ждать ли новой вспышки коронавируса после Пасхи и майских праздников: иммунолог дал ответ

После Пасхи и праздников в мае в Украине вырастет число больных "короной", но этот прирост будет не настолько велик как в марте.

Такое мнение в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" 1 мая озвучил врач-иммунолог Федор Лапий.

По его словам хотя рост заболевших после Пасхи и будет, он не покажет такого значительного роста как в марте. При этом в течение недели после праздников будут еще "проводы" и люди будут посещать могилы родственников. Поэтому, прирост числа заболевших стоит ожидать в течение одной - полутора недель.

Врач уверен, что не стоит ожидать "майского карантина", поскольку многие люди уедут на дачу, в гости и посетят могилы родственников, поэтому контактов не избежать.

Напомним, что ранее специалисты из украинского Минздрава назвали топ советов, как встретить Пасху и не подхватить коронавирус.