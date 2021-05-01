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Суббота, 01.05.2021
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Как безопасно встретить Пасху: озвучены простые рецепты

Как безопасно встретить Пасху: озвучены простые рецепты

Как безопасно встретить Пасху: озвучены простые рецепты
Обновлено 13:07 Сегодня Телеграф

В связи с пандемией коронавируса в Украине в Минздраве озвучили советы, как встретить Пасху и не подхватить COVID-19.

Об этом 1 мая сообщили в Телеграм-канале МОЗ Украины.

Для снижения заражаемости во время богослужений было уменьшено их время, но увеличено количество мест, в которых они проводятся.

Пасха в Украине - где смотреть прямую трансляцию богослужений 

Согласно советам Минздрава стоит:

  • сократить физические контакты во время богослужений (поцелуи хрестов, икон и святынь),
  • приходить на богослужение только одному члену семьи,
  • пожилым людям или с хроническими заболеваниями стоит остаться дома,
  • Пасхальную корзину стоит святить в маске,
  • соблюдать социальную дистанцию,
  • отложить поездки к родственникам и друзьям.

Напомним, что в Киеве с 1 мая сняли ограничения карантина.

28 апреля в Кабинете министров поддержали решение не вводить усиленные ограничения на Пасху и майские праздники в Украине.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Минздрав, Коронавирус, Пасха, Covid-19.
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