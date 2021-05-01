Как безопасно встретить Пасху: озвучены простые рецепты

В связи с пандемией коронавируса в Украине в Минздраве озвучили советы, как встретить Пасху и не подхватить COVID-19.

Об этом 1 мая сообщили в Телеграм-канале МОЗ Украины.

Для снижения заражаемости во время богослужений было уменьшено их время, но увеличено количество мест, в которых они проводятся.

Согласно советам Минздрава стоит:

сократить физические контакты во время богослужений (поцелуи хрестов, икон и святынь),

приходить на богослужение только одному члену семьи,

пожилым людям или с хроническими заболеваниями стоит остаться дома,

Пасхальную корзину стоит святить в маске,

соблюдать социальную дистанцию,

отложить поездки к родственникам и друзьям.

Напомним, что в Киеве с 1 мая сняли ограничения карантина.

28 апреля в Кабинете министров поддержали решение не вводить усиленные ограничения на Пасху и майские праздники в Украине.