Как безопасно встретить Пасху: озвучены простые рецепты

В связи с пандемией коронавируса в Украине в Минздраве озвучили советы, как встретить Пасху и не подхватить COVID-19.
Об этом 1 мая сообщили в Телеграм-канале МОЗ Украины.
Для снижения заражаемости во время богослужений было уменьшено их время, но увеличено количество мест, в которых они проводятся.
Согласно советам Минздрава стоит:
Напомним, что в Киеве с 1 мая сняли ограничения карантина.
28 апреля в Кабинете министров поддержали решение не вводить усиленные ограничения на Пасху и майские праздники в Украине.