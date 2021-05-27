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Четверг, 27.05.2021
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Бешеные бабки: дочь Путина пытается заработать на "Спутнике V"

Бешеные бабки: дочь Путина пытается заработать на "Спутнике V"
22:08 Сегодня Телеграф

Россию накрыла новая волна коронавируса, люди игнорируют маски, а власти, которым все равно на ситуацию с COVID-19 внутри страны, "с маниакальным упорством продвигают "Спутник V" на мировые рынки". Тому очень простое объяснение – деньги, которые в связи с этим сыпятся в карманы дочери президента России Владимира Путина Екатерины Тихановой и ее друзей-бизнесменов из близкого окружения.

Такое мнение высказал на своей странице в Facebook российский социолог Игорь Эйдман.

"Еще в прошлом году у Путина слюноотделение началось и нолики миллиардов перед алчными глазками забегали. Тогда он заявил, что оборот российской вакцины от коронавируса на мировом рынке может достичь $100 млрд. Вот за этими бешеными бабками и началась погоня", - рассказал он.

По словам Эйдмана, на охоту за миллиардами пустилась команда друзей и партнеров младшей дочери президента Екатерины Тихановой. А именно:

  • инвестор и экспортер вакцины, руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
  • его жена, бывшая однокурсница и заместитель дочки Путина в фонде Иннопрактика Наталья Попова
  • начальник ФГБУ "НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи" Александр Гинцбург
  • хозяин компании "Р-Фарм" Алексей Репик

Эйдман указал на еще один интересный момент – по факту в связи с общим делом – отмыванием денег на вакцине в России создается некая семья, подобная семье, созданной дочерью экс-президента Бориса Ельцина.

"Когда Ельцин стал стареть, влияние его дочки Татьяна Дьяченко резко усилилось. Вокруг нее сформировалась группа чиновников и олигархов, известная как "семья". Нечто похожее, вероятно, начинает происходить и сейчас. Путинская молодая "семья" - это две его законные дочери и близкие к ним бизнесмены, включая Дмитриева, Репика и других", - пояснил социолог.

Как сообщал "Телеграф", ранее во Франции ранее призвали страны ЕС воздержаться от закупок не одобренных Евросоюзом вакцин российского и китайского производства.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Россия, Коронавирус, Covid-19, Спутник V.
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