Риск для здоровья: в ЕС обеспокоены вакцинами от коронавируса из России и Китая

Министр кабинета министров Франции Клемент Бон в пятницу, 5 марта, обратился к государствам Европейского Союза с просьбой воздержаться от закупок российских или китайских вакцин против COVID-19, если они не одобрены регуляторным органом блока. Французы обеспокоены рисками для единства коалиции и угрозами здоровью европейцев.

Об этом сообщает reuters.

Дело в том, что Европейский союз объективно провалил старт кампании вакцинации, отстав в этом вопрос даже от бывшего члена блока Великобритании. Поэтому, некоторые страны в центральной Европе уже приобрели или ведут переговоры о закупке российских или китайских прививок. Французы видят в этом проблему.

"Это создало бы проблему с точки зрения нашей солидарности, и это создало бы проблему риска для здоровья, потому что российская вакцина еще не разрешена в Европе", - отметил министр по европейским делам Клемент Бон.

Ранее ЕС закупал вакцины централизовано через исполнительную Европейскую комиссию.

Сейчас же ряд европейских стран, включая Венгрию, Чехию и Словакию уже готовы или планируют закупать российскую вакцину Sputnik V. В то же время Польша ведет переговоры о закупках китайского препарата CoronaVac от Sinovac.

Напомним, в Германии правительства некоторых федеральных земель призывают пересмотреть подходы к вакцинации от коронавируса. Причиной тому стала непопулярность среди немцев вакцины AstraZeneca, в результате чего миллион доз препарата просто пылятся на складах.