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Суббота, 06.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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В Китае одобрили для применения вакцину, которая наделала шуму в Украине

В Китае одобрили для применения вакцину, которая наделала шуму в Украине
16:06 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В субботу, 6 февраля, китайский производитель Sinovac Biotech заявил, что власти страны официально одобрили ее вакцину от коронавируса для использования широкой общественностью.

Об этом пишет CNBC.

Для Китая это уже вторая одобренная вакцина против COVID-19. Первой было средство от Sinopharm, его утвердили в декабре 2020 года.

Издание отмечает, что до утверждения обе эти вакцины использовались в программе иммунизации уязвимых слоев населения.

Помимо того, экстренное использования средства Sinovac, известного под названием CoronaVac, одобрили Индонезия, Турция, Бразилия, Чили, Колумбия, Уругвай и Лаос.

Украина в числе первых получит вакцину от COVID-19 по программе для бедных стран

В Sinovac заявили, что утверждение вакцины основано на результатах поздних клинических испытаний за рубежом, по которым еще не получены окончательные данные анализа.

Напомним, Минздрав Украины заключил договор на поставку 5 млн доз препарата производства Sinovac в первом полугодии 2021 года.

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Китай, Коронавирус, Covid-19, Sinovac, CoronaVac.
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