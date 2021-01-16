Для людей в отчаянии и без другого выбора: ученые сделали выводы о вакцине, закупаемой Украиной

Авторитетный журнал Nature обнародовал выводы относительно эффективности вакцины CoronaVac (производит китайская компания Sinovac), которую заказала Украина.

Как сообщается, поздние результаты исследований учеными из Бразилии показали эффективность на уровне 50,4%.

7 января Институтом Бутантана в Сан-Паулу были обнародованы результаты, свидетельствующие об эффективности на уровне 78%, однако, как оказалось, эти данные были основаны на узкой выборке людей, нуждающихся в медицинской помощи.

Тем не менее, по мнению ученых, если последние результаты подтвердятся (им еще предстоит пройти экспертную оценку), вакцина может принести пользу для стран, в которых бушует коронавирус.

"Когда мы видим сообщества, которые находятся в абсолютном отчаянии, и у них нет другого выбора, то иметь подобное средство это действительно здорово", - говорит Хильда Бастиан, изучающая доказательную медицину в Университете Бонда в Голд-Косте, Австралия.

Во время испытаний в Бразилии было обнаружено 252 случая COVID-19 из 9200 медработников - из них 167 человек, получавших плацебо и 85 получивших вакцину. Примечательно, что ни один из участников вакцинации не нуждался в дальнейшей госпитализации.

На основании данных, представленных на данный момент, вакцина кажется безопасной, и лишь у нескольких человек наблюдаются легкие симптомы, такие как головная боль.

Больше о ситуации вокруг поставок вакцины от коронавируса в Украину читайте в материале "Телеграф": Лишить трона корону: когда Украина получит вакцину от COVID-19