Лишить трона корону: когда Украина получит вакцину от COVID-19

Есть желание побыть Капитаном Очевидностью и сказать, что сейчас украинское общество сильно беспокоит получат ли люди вакцину против коронавируса. Также многих интересует, кто будет поставщиком этих лекарств, какого они будут качества и хватит ли на всех. "Телеграф" разобрался с ситуацией по состоянию на сейчас и собрал все известные факты. Предлагаем вам ответы на горячие вопросы по прививке против COVID-19.

Кто ответственный за поставщика

По информации собственного источника "Телеграфа", близкого к Офису Президента, будет один поставщик с Востока. С остальными переговоры не велись.

Источник: ОП ведет переговоры о том, что это будет китайская вакцина, с другими они не договаривались. Российскую вакцину ОП еще не продвигал, но думаю обязательно будет. Ни китайцы, ни русские не закончили испытания, у них нет данных что вакцина работает для всех групп населения. То есть у нас нет контрактов с вакцинами, которые уже доказали эффективность. Это Moderna, Pfizer, Oxfrod-AstraZeneka.

В ГП "Медзакупівлі" забрали право закупать вакцины и покупают их напрямую. Точнее через прокладку Богатыревой (АО "Лекхим", которым по данным ОО "Пациенты Украины" владеет Валерий Печаев, соратник бывшего главы Минздрава времен Виктора Януковича Раисы Богатыревой - ред.).

Ответственный за всю историю - Виктор Ляшко.

В пресс-службе Министерстве здравоохранения на вопрос "с кем можно поговорить о закупке вакцины против коронавируса" корреспонденту "Телеграфа" шутливо ответили, что "они вакцину не продают". С министром Максимом Степановым департамент не связывает и предлагает писать запрос им на почту. Официально на него они могут отвечать в течение 20 дней обосновав это поиском необходимой информации среди "огромного" поля данных.

Для чего создали "Медзакупівлі"

ГП "Медичні закупівлі України" создали в 2018 году. Предприятие, в частности появилось благодаря международным рекомендациям и вообще в мире такая практика довольно распространена.

Идея создания - разделить и забрать в Минздраве возможность влиять на тендерные процедуры. Были ситуации, когда министерство определяло, что надо закупать и у кого именно.

Например, можно подписать техническую документацию таким образом, что она будет подходить только одной компании. Это очень легко сделать с оборудованием, это сложнее сделать с лекарствами.

До этого закупки в медицинский сектор делали международники и брали за это большой процент. А государству такое не свойственно.

Государственное предприятие включает в себя тендерный комитет. Они все делают через "Прозорро", у них есть антикоррупционный мониторинг, они самостоятельно проводят переговоры. Так было до момента закупки вакцины.

Какой препарат будут закупать и при чем здесь Минздрав

"Телеграф" обратился к ГП "Медзакупівлі" за комментарием, чтобы разобраться в ситуации.

Пресс-служба ГП "Медзакупівлі України": Никто не знает, какую будут закупать вакцину. Министерство не знает. В 2020 году мы купили Sinovac (китайская вакцина против коронавируса - ред.). Информацию по этим лекарствам мы получили 10 декабря. Было достаточно поздно. До этого министерство само вело переговоры.

Мы законтрактовали эксклюзивного дистрибьютора китайской вакцины против коронавируса в Украине "Лекхим". Sinovac подтвердил, что компания является их официальным представителем.

Мы вели переговоры и отправляли запросы к тем компаниям, которые находятся на III стадии испытаний. Все было публично и прозрачно.

21 декабря министр лично взял под свой контроль каждое письмо, которое мы пишем поставщикам, каждую справку, каждый момент. Он контролировал каждый наш шаг. По сути это не сильно оправданно, так как мы являемся независимым агентством, а закупки должны быть отделены от министерства.

Мы по закону должны получить от министерства разрешение на совершение оплаты, если она выше определенного процента. Итак, мы направили в министерство две компании на согласование. Министр согласовал только одну, хотя он не должен был выбирать, поскольку мы не давали их на выбор. Далее мы заключили соглашение и осуществили оплату 30 декабря.

Руководитель ГП "Медзакупівлі України" Арсен Жумадилов написал, что это было беспрецедентно давление и далее при таком давлении мы работать не будем. Осуществлять закупки независимого агентства, когда каждое слово и действие контролируются, очень трудно.

До этого у всех этих крупных компаний Phizer, AstraZeneca и т.п., которые сейчас на III фазе испытания вакцины против коронавируса, мы осуществляли другие крупные закупки. Например, лекарства для онкобольных, гемофилии ни нам поставляют. И до антиковидной вакцины нам с ними ничего не мешало работать.

Какие еще есть варианты получения вакцины

У Украины есть две возможности получить вакцину. Первая - это механизм COVAX (COVID-19 Vaccines Global Access - компонент по вакцинам Инициативы по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19 (ACT). Международная инициатива, к которой присоединились две трети мира, объединились ученые, чтобы преодолеть пандемию. Благодаря ей Украина с конца марта до конца июня должна бесплатно получить 8 миллионов доз вакцины. Так говорит министр здравоохранения Максим Степанов. Несмотря на то, что неизвестно, какая вакцина это будет и как ее применять, министр сказал, что колоть ее будут два раза. Поэтому COVAX обеспечит вакциной только 4 миллиона украинцев.

Весь процесс с COVAX координирует Центр общественного здоровья Минздрава Украины и непосредственно главный санврач страны Виктор Ляшко.

Недавно он заверил, что потенциально мы можем получить 16 миллионов доз, но это не точно. Об уже договоренные 8 миллионов он утверждает, что это обеспечит коронавирусным антидотом 20% населения. При простом подсчете мы понимаем, что вакцинировать граждан будут один раз, а не два, как говорил Степанов. Кому верить?

Очень важный момент! По статистике ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) для выработки коллективного иммунитета против коронавируса у украинцев нужно привить меньше 65% населения. По самым оптимистическим подсчетам - это 25 миллионов человек. Таким образом, поставок COVAX не хватит.

Второй вариант - это закупка за государственные средства. ГП "Медзакупівлі України" приобрело 1,9 миллиона вакцин, которой хватит на 950 тысяч человек, потому что нужно 2 укола. В этом году в бюджете на приобретение вакцины против коронавируса заложено 2,6 миллиарда гривен. Возможно дополнительно предоставит денег Международный валютный фонд, или еще кто-то из иностранцев.

Далее простая математика: мы уже имеем 1,9 миллиона вакцин. Предположим, что по сценарию Ляшко мы получим до конца года еще 16 миллионов вакцин и даже одной хватит на одного человека. "Лекхим" установил цену китайского Sinovac для Украины в 504 грн за дозу без транспортировки. Бюджетные 2,6 миллиарда мы делим на 504 и получаем еще 5 158 730 вакцин. Далее суммируем 950 тыс. + 16 млн + 5 158 730 = 22 108 730 вакцин. Украинцев в стране сейчас живет почти 42 миллиона.

Итак, это количество лекарств покроет только 53% населения. И это никак не минимальные 65%. И это мы еще молчим об антивакцинаторах, которых тоже в стране много.

Гуманитарная помощь, например, от UNICEF, ICRC, MSF и т.д. - это очень условный вариант. Непонятно, вообще она будет ли она.

Пресс-служба ГП "Медзакупівлі України": Итак, с 2021 со стороны ГП не происходит никаких шагов по решениям по закупке вакцины против COVID-19. Но никаких распоряжений по официальному отстранению нас от процесса мы не получали. Также мы не получали никакой информации о нашем участии.

А может есть альтернатива

Еще один вариант поставки предлагает лидер "Оппозиционного блока" и кум Путина Виктор Медведчук. Он ссылается на неподтвержденные "многочисленные запросы" относительно использования российской вакцины "Спутник V" в Украине. Харьковская фармакологическая компания Биолек даже подала этот препарат в Минздрав на регистрацию.

На данном этапе этот "антидот" не прошел нормально три фазы тестирования. Первая и вторая стадии подверглись критике со стороны мировых ученых, потому что те усомнились в правдивости данных в цифровом виде. Испытания проводили на десятках людей. В то же время мировые компании тестировали сотни людей. Более того, россияне испытали вакцину на военнослужащих, в то же время, когда группа риска - это пожилые люди.

Третью фазу тестирования россияне провалили, потому что хотели раньше выпустить препарат на рынок. То есть, во время фазы III половине испытуемых колют лекарства, а половине плацебо, а затем записывают данные обеих групп. Но, поскольку лекарства вышли на рынок раньше, то те, кто тестировался и у кого тесты не показали антител, пошли и во второй раз вакцинировались. Итак, конечный результат действия препарата сказать невозможно.

Еще не стоит забывать, что есть политический подтекст, который разгоняет кум Путина по своим каналам. Повестка дня проста и очевидна, как методички Кремля - РФ пришла спасти бедных украинцев, "младших братьев", которым остальной цивилизованный мир морочит голову и не хочет вовремя поставлять новые лекарства против коронавируса. А в РФ есть панацея, которая по их собственным данным "эффективна более чем на 95%". Только это кроме них никто не проверял. Кстати, кум Путина, по его словам, сделал прививку и доволен, а вот президент РФ нет. Он объясняет это тем, что он уже в другой возрастной группе, для которой такие лекарства бесполезны. Но у Путина с Медведчуком разница в возрасте два года.

"Спутник V" вряд ли пройдет регистрацию в Украине в ближайшее время. Во-первых, харьковская Биолек сих пор не предоставила досье на вакцину с подробным описанием всех трех фаз клинических испытаний. Во-вторых, III стадия тестирования провалена. В-третьих, большинство экспертов по лекарствам в Украине склоняются к мнению, что вакцина не сможет конкурировать с мировыми разработчиками. В мире уже 18 производителей на различных этапах разработки вакцины. Да и ни один государственный регулятор с такой массой проблем не может пропустить российские лекарства на украинский рынок, даже "панацею от COVID-19".

Если у нас нет денег, то как быть

Есть еще одна альтернативная история. Существует мнение, что нам нечего дать миру за вакцину, потому что мы нищие, унылые, и счастье нам не дано, кроме местоположения. Выход есть! Его нашел премьер-министр Денис Шмыгаль. Украина может предложить миру в качестве логистического выхода по массовой и своевременной доставке антиковидной вакцины самый большой и самый мощный самолет АН-225 "Мрія", взлетная масса которого 640 тонн. За пару рейсов он может обеспечить лекарствами из Америки, например, всю Европу, или наоборот. Его достаточно только напичкать подключенными рефрижераторами, которые будут держать -70 по Цельсию для вакцин, но говорят, что это уже не проблема.

Есть только один вопрос - нужна ли такая "Мечта" миру и компаниям-производителям антикоронавирусной вакцины?

Вместо вывода

После всего вышесказанного есть стойкое ощущение, что вакцинироваться до конца 2021 мы не будем. Недавно специалисты БО "100% Життя" сделали подробный отчет о доступе к антиковидным лекарствам. Подробно ознакомиться с ним можно здесь.

Специалист департамента коммуникаций благотворительной организации Кристина Ривера переписала у себя в блоге почти весь документ доступным языком. Ее итоги мы публикуем вместо эпилога и это точно не конец и не хеппи-энд.

Кристина Ривера: Пишу вам краткую сводку:

1. Закуплено 1,9 млн китайских вакцин. Они неплохие.

2. Но если вы думаете, что у нас, как в Израиле или Великобритании первым делом привьют вашу пожилую маму или бабушку - то вы заблуждаетесь! Первым делом привьют вашего участкового (не врача), вашего соседа сбу шника и весь аппарат МВД вне зависимости от возраста и состояния здоровья.

3. Даже если после вакцинирования всего силового аппарата останутся вакцины, до вашей бабушки очередь не дойдёт - потому что в механизме надання послуг на первинке такой услуги как бесплатная вакцинация от covid19, не предусмотрена. А значит и на баланс врачи взять эту вакцину не могут, и кто будет платить за ее развозку и хранение, неясно. И пока эта правовая коллизия не разрешится, как будет проходить вакцинирование, непонятно. Скорее всего, никак.

4. Даже если ваша местная власть (давайте пофантазируем) или то же ДП «Медичні закупівлі» решит закупить вакцину самостоятельно, то, если это не Пфайзер или Модерна, она попадёт под действие таможенного законодательства, и будет лежать на таможенном складе столько сколько надо по процедурам, без учета температурного режима.