Украина в числе первых получит вакцину от COVID-19 по программе для бедных стран

Украина одной из первых получит вакцины от коронавируса в рамках программы COVAX.

Об этом сообщило посольство Германии в Киеве в Фейсбук.

"Мировой альянс вакцинации планирует доставить первые вакцины в Украину и еще 17 стран уже в феврале. Германия ходатайствовала о поставках в Украину вакцин в борьбе против COVID-19", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в рамках первой поставки наша страна получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer/BioNTech и еще 2,215 млн доз средства AstraZeneca.

Механизм Gavi COVAX поддерживает доступ к вакцинам от COVID-19 для стран со средним и низким уровнем дохода, которые не могут позволить себе полностью платить за вакцины против COVID-19. Это делает возможным равный доступ к вакцине всех стран, независимо от их платежеспособности.

Он финансируется преимущественно за счет официальной помощи по развитию (Official Development Assistance), а также взносов частного сектора и благотворительности.

Как сообщалось ранее, в Кабмине обнародовал календарный план вакцинации от коронавируса. Согласно нему первыми прививку получат работники медицинской сферы и военнослужащие в зоне ООС.

Помимо этого, стало известно, что украинцы смогут записаться на вакцинацию тремя способами.

Правительство планирует, что вакцинация от COVID-19 начнется уже в феврале этого года.