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Украинцам рассказали, как можно будет попасть на вакцинацию от коронавируса

Украинцам рассказали, как можно будет попасть на вакцинацию от коронавируса
19:18 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Украинцам предоставят три механизма записи на вакцинацию от коронавируса

Об этом в интервью ТСН рассказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко. 

По его словам, записаться на вакцинацию можно будет тремя способами: 

  • через семейного врача;
  • получив приглашение через Центр первичной медико-санитарной помощи;
  • через специальный сайт. 

Ляшко заявил, что в Украине вскоре будет запущен сайт, на котором будет размещена вся информация о вакцинации.

Помимо того проведут еще одну информационную кампанию, в которой граждан будут оповещать о том, какие группы риска будут записываться и проходить вакцинацию в определенный день, а также в каком месте можно получить прививку и кто будет их проводить. 

Он отметил, что украинцы, у которых нет контракта с семейным врачом, также смогут получить вакцину. 

"Записывайтесь. Мы вас скоординируем по месту проживания к определенному пункту прививания", - сказал Ляшко. 

Как сообщалось ранее, Ляшко рассказал, кого вакцинировать от COVID-19 не будут

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Вакцины, Виктор Ляшко, Коронавирус, Covid-19.
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