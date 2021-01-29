Украинцам рассказали, как можно будет попасть на вакцинацию от коронавируса

Украинцам предоставят три механизма записи на вакцинацию от коронавируса.

Об этом в интервью ТСН рассказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

По его словам, записаться на вакцинацию можно будет тремя способами:

через семейного врача;

получив приглашение через Центр первичной медико-санитарной помощи;

через специальный сайт.

Ляшко заявил, что в Украине вскоре будет запущен сайт, на котором будет размещена вся информация о вакцинации.

Помимо того проведут еще одну информационную кампанию, в которой граждан будут оповещать о том, какие группы риска будут записываться и проходить вакцинацию в определенный день, а также в каком месте можно получить прививку и кто будет их проводить.

Он отметил, что украинцы, у которых нет контракта с семейным врачом, также смогут получить вакцину.

"Записывайтесь. Мы вас скоординируем по месту проживания к определенному пункту прививания", - сказал Ляшко.

Как сообщалось ранее, Ляшко рассказал, кого вакцинировать от COVID-19 не будут.