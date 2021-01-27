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Среда, 27.01.2021
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Как будет проходить вакцинация от COVID-19 в Украине: в Минздраве открыли подробности

Как будет проходить вакцинация от COVID-19 в Украине: в Минздраве открыли подробности
Обновлено 15:50 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

После получения вакцины, в Украине прививки будут делать мобильные бригады, которые будут выезжать по адресу, либо можно будет самостоятельно пойти в специализированный кабинет.

Об этом во время онлайн-дискуссии "Вакцинация. Коррупция. COVID-19" сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, Украина учла опыт зарубежных стран, а потому в Минздраве считают, что в нашем государстве уместнее начинать компанию через кабинеты прививок при амбулаториях и центрах первичной медико-санитарной помощи.

"Параллельно с этим будут работать мобильные бригады, которые будут выезжать в учреждения здравоохранения, социальные учреждения, в организованные коллективы — это могут быть школы, крупные предприятия и т.п., где будет четкий список, определенное количество доз и как работать. На одну мобильную бригаду рассчитывается количество проведенных прививок, это около 100 в сутки. В то время как в пунктах прививок, меньше, но там доступность будет больше. Но все будут иметь доступ", — отметил санврач.

В то же время, люди смогут узнать, где ближайший к их месту жительства пункт вакцинации, прийти туда и сделать прививку.

Стоит напомнить, что ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал примерные сроки начала поставок в Украину вакцин от коронавируса. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Виктор Ляшко, Коронавирус, Covid-19.
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