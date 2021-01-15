Мы ничем не рискуем: Ляшко рассказал, когда в Украине начнется вакцинация от коронавируса

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал примерные сроки начала поставок в Украину вакцин от коронавируса.

Об этом он рассказал в интервью LB.ua.

"Мы ничем не рискуем. Вот вам гарантия главного государственного санитарного врача: вакцина в стране будет", - сказал он, уточнив, что предположительно она поступит в феврале.

При этом он не уточнил, будет ли это китайская вакцина CoronaVac или что-то другое.

"Вопрос не в том, о чем (о какой вакцине, - ред.) идет речь. Вопрос в том, что мы должны начать вакцинацию", - сказал Ляшко.

На уточняющий вопрос о том, что вакцина может быть и не CoronaVac, Ляшко ответил утвердительно, добавив, что она может поступить от механизма COVAX. То есть, речь может идти о вакцинах от Pfizer или Moderna.

Он также поделился планами на первый этап вакцинации.

Так, согласно его словам, будут созданы 375 мобильных бригад, которые будут заниматься вакцинацией. Помимо того, он отметил, что уже 15 января будет поименный список людей, которым дадут вакцину.

Напомним, ранее "Телеграф" собрал ответы на большинство волнующих вопросов о вакцинации от коронавируса в Украине.