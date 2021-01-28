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Четверг, 28.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Около миллиона украинцев останутся без вакцины от COVID-19: Ляшко объяснил, кто эти люди

Около миллиона украинцев останутся без вакцины от COVID-19: Ляшко объяснил, кто эти люди
Обновлено 16:06 Сегодня Телеграф фото: Украинская правда

В Украине решили сократить список украинцев, которые будут вакцинироваться от коронавируса, убрав из него тех, кто уже переболел COVID-19. Их в Украине по данным на четверг, 28 января, насчитывается 992 031 человек.

Об этом сообщил главный государственный санврач Украины Виктор Ляшко.

"Может быть вакцинация тех, кто переболел отсрочено на 3-6 месяцев, как рекомендует ВОЗ, так как ограниченный опыт к вакцинам и человека, который переболел", - сказал он.

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По словам санврача, у переболевших имеется защита на 3-6 месяцев в связи с наличием антител к коронавирусу.

"Мы лучше защитим того, кто не переболел, а попадает в группу риска, что может привести к осложнениям не совместимых с жизнью", — отметил Ляшко.

Как сообщал "Телеграф", 30 декабря Министерство здравоохранения Украины заключило договор с Китаем на поставку 1,913 миллионов доз вакцины CoronaVac против COVID-19 производства компании "Sinovac Biotech".

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Виктор Ляшко, Коронавирус, СОVID-19.
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