Около миллиона украинцев останутся без вакцины от COVID-19: Ляшко объяснил, кто эти люди

В Украине решили сократить список украинцев, которые будут вакцинироваться от коронавируса, убрав из него тех, кто уже переболел COVID-19. Их в Украине по данным на четверг, 28 января, насчитывается 992 031 человек.

Об этом сообщил главный государственный санврач Украины Виктор Ляшко.

"Может быть вакцинация тех, кто переболел отсрочено на 3-6 месяцев, как рекомендует ВОЗ, так как ограниченный опыт к вакцинам и человека, который переболел", - сказал он.

По словам санврача, у переболевших имеется защита на 3-6 месяцев в связи с наличием антител к коронавирусу.

"Мы лучше защитим того, кто не переболел, а попадает в группу риска, что может привести к осложнениям не совместимых с жизнью", — отметил Ляшко.

Как сообщал "Телеграф", 30 декабря Министерство здравоохранения Украины заключило договор с Китаем на поставку 1,913 миллионов доз вакцины CoronaVac против COVID-19 производства компании "Sinovac Biotech".