Украина получит китайскую вакцину от COVID: что о ней известно и за что ее критикуют

30 декабря Министерство здравоохранения Украины заключило договор с Китаем на поставку 1,913 миллионов доз вакцины CoronaVac против COVID-19 производства компании "Sinovac Biotech".

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Фейсбуке.

Так, согласно договору, первая поставка вакцин в Украину составит 700 тысяч доз, которые будут доставлены в течении 30 дней после регистрации вакцины или в стране-производителе.

Договор был подписан через предприятие МЗ "Медицинские закупки Украины" с украинским фармацевтическим предприятием АО "Лекхим", единственным уполномоченным представителем производителя вакцины "Sinovac Biotech" в Украине.

CoronaVac - кандидат на вакцину против COVID-19, разработанный китайской биофармацевтической компанией Sinovac, сообщили в Википедии.

Начиная с середины 2020 г. вакцина-кандидат проходила клинические исследования фазы III; в настоящее время она проходит III фазу испытаний в Бразилии, Чили, Индонезии и Турции. CoronaVac использует аналогичную, более традиционную технологию, что и в BBIBP-CorV и BBV152 , другие вакцины против COVID-19, разрабатываемые в рамках III фазы испытаний.

Споры вокруг вакцины

14 декабря 2020 года Anvisa, Бразильское агентство по регулированию здравоохранения , сообщило, что разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях еще не опубликовано в Китае. Anvisa заявила, что нет информации о критериях, использованных китайскими властями, когда CoronaVac получила разрешение на экстренное использование в Китае в июне 2020 года. 23 декабря 2020 года исследователи из Бразилии заявили, что вакцина эффективна более чем на 50%, но не предоставили полные результаты по просьбе "Синовак", снова подняв вопрос о прозрачности, поскольку это была третья задержка с публикацией результатов испытаний.

Стоит отметить, что Минздрав совместно с Президентом Украины Владимиром Зеленским вели активные переговоры по получению Украиной вакцин против COVID-19 еще с сентября.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки зафиксировали около 8 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом.