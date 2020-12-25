Китай готов поставлять вакцину от коронавируса в Украину

Украина ведет переговоры с Китаем относительно поставок вакцины от COVID-19.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире "Украина 24".

По его словам, Китай подтвердил готовность поставлять лекарства в Украину, однако сообщил, что более подробно эту тему раскроют в Минздраве

"Мы как раз помогаем им (Минздраву, - ред), чтобы произошли определенные контакты межу представителями министерства здравоохранения и представителями компании-производителя", - отметил он.

Отметим, что Турция одобрила для использования китайскую вакцину Sinovac, о чем пишет Hurriyet Daily News.

По заявлению министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи, третий этап клинических испытаний показал ее эффективность на уровне 91,25%. Первые три миллиона доз прибудут в страну уже 28 декабря, а в целом планируется закупка 50 миллионов доз.

Добавим, что Кулеба не уточнил идет ли речь о поставках в Украину средства Sinovac, ведь на текущий момент у Китая есть шесть средств, которые проходят последние стадии испытаний.

Напомним, в Раде рассказали, как Украина может получить вакцины от коронавируса вне очереди.