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Молодежь будут вакцинировать от COVID-19 в последнюю очередь: появился подробный план Минздрава

Молодежь будут вакцинировать от COVID-19 в последнюю очередь: появился подробный план Минздрава
19:18 Сегодня Телеграф

В связи с распространением коронавируса в Украине в 2021 году ожидаются первые поставки вакцины от COVID-19. В то же время в Министерстве здравоохранения составили список, какие категории населения и когда будут прививать.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Коронавирус_инфо.

Таким образом в Минздраве составили "Дорожную карту по внедрению вакцины против COVID-19 и проведения массовой вакцинации в ответ на пандемию COVID-19 в Украине в 2021-2022 годах".

Кампания иммунизации будет проводиться в пять этапов.

Первый этап подразумевает вакцинацию групп населения с критическим риском инфицирования (около 355 000 человек):

  • Медработники, которые работают непосредственно с больными коронавирусом,
  • Работники интернатов и люди, которые в них находятся, пожилые люди,
  • Военнослужащие (ВСУ и Нацгвардия), которые принимают участие в ООС.

Второй этап - вакцинация людей с очень высоким риском заражения (2,3 млн человек):

  • Медработники,
  • Люди возрастом от 80 лет,
  • Работники социальной сферы.

Третий этап - люди с высоким риском заражения (7,2 млн):

  • Люди от 65 до 79 лет,
  • Работники госструктур (ГСЧС, Нацполиция, СБУ, ВСУ, МВД, Нацгвардия),
  • Учителя и другие работники сферы образования.

Четвертый этап - повышенный риск инфицирования (11 млн человек):

  • Люди от 60 до 64 лет,
  • Люди от 18 до 59 лет, из сопутствующими болезнями (находятся в группе риска),
  • Заключенные и работники заведений лишения свободы,
  • Другие категории населения, которые находятся в группе риска и жители оккупированных территорий.

Пятый этап подразумевает вакцинацию остальных групп населения (19 миллионов человек):

  • Люди возрастом от 18 лет.

Стоит напомнить, что ранее в Минздраве сообщали, что половина населения Украины получит вакцины от COVID-19 в 2021-2022 годах.

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Все по теме:

Украина, Вакцина, Минздрав, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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