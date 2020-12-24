Молодежь будут вакцинировать от COVID-19 в последнюю очередь: появился подробный план Минздрава

В связи с распространением коронавируса в Украине в 2021 году ожидаются первые поставки вакцины от COVID-19. В то же время в Министерстве здравоохранения составили список, какие категории населения и когда будут прививать.
Об этом сообщили в Телеграм-канале Коронавирус_инфо.
Таким образом в Минздраве составили "Дорожную карту по внедрению вакцины против COVID-19 и проведения массовой вакцинации в ответ на пандемию COVID-19 в Украине в 2021-2022 годах".
Кампания иммунизации будет проводиться в пять этапов.
Первый этап подразумевает вакцинацию групп населения с критическим риском инфицирования (около 355 000 человек):
Второй этап - вакцинация людей с очень высоким риском заражения (2,3 млн человек):
Третий этап - люди с высоким риском заражения (7,2 млн):
Четвертый этап - повышенный риск инфицирования (11 млн человек):
Пятый этап подразумевает вакцинацию остальных групп населения (19 миллионов человек):
Стоит напомнить, что ранее в Минздраве сообщали, что половина населения Украины получит вакцины от COVID-19 в 2021-2022 годах.