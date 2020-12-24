Молодежь будут вакцинировать от COVID-19 в последнюю очередь: появился подробный план Минздрава

В связи с распространением коронавируса в Украине в 2021 году ожидаются первые поставки вакцины от COVID-19. В то же время в Министерстве здравоохранения составили список, какие категории населения и когда будут прививать.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Коронавирус_инфо.

Таким образом в Минздраве составили "Дорожную карту по внедрению вакцины против COVID-19 и проведения массовой вакцинации в ответ на пандемию COVID-19 в Украине в 2021-2022 годах".

Кампания иммунизации будет проводиться в пять этапов.

Первый этап подразумевает вакцинацию групп населения с критическим риском инфицирования (около 355 000 человек):

Медработники, которые работают непосредственно с больными коронавирусом,

Работники интернатов и люди, которые в них находятся, пожилые люди,

Военнослужащие (ВСУ и Нацгвардия), которые принимают участие в ООС.

Второй этап - вакцинация людей с очень высоким риском заражения (2,3 млн человек):

Медработники,

Люди возрастом от 80 лет,

Работники социальной сферы.

Третий этап - люди с высоким риском заражения (7,2 млн):

Люди от 65 до 79 лет,

Работники госструктур (ГСЧС, Нацполиция, СБУ, ВСУ, МВД, Нацгвардия),

Учителя и другие работники сферы образования.

Четвертый этап - повышенный риск инфицирования (11 млн человек):

Люди от 60 до 64 лет,

Люди от 18 до 59 лет, из сопутствующими болезнями (находятся в группе риска),

Заключенные и работники заведений лишения свободы,

Другие категории населения, которые находятся в группе риска и жители оккупированных территорий.

Пятый этап подразумевает вакцинацию остальных групп населения (19 миллионов человек):

Люди возрастом от 18 лет.

Стоит напомнить, что ранее в Минздраве сообщали, что половина населения Украины получит вакцины от COVID-19 в 2021-2022 годах.